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银保监会：疫情为金融科技和监管科技应用带来机遇

2020年02月24日16:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电（王国菁）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，此次疫情对金融科技和对监管科技的应用起了很大的推动作用。

叶燕斐称，这次疫情给金融业更好地通过金融科技来办理业务带来了非常大的机遇。对此，监管部门也要适应发展需要，实现更加数字化、智能化监管，在某些方面要提高容忍度，鼓励金融机构创新，适应科技金融发展的需要，鼓励金融科技更好地为客户服务。

在推动银行等金融机构扩大在线业务范围方面，叶燕斐介绍了四点内容：

一是金融机构要增强自身金融科技的硬实力，增强研发投入，提升技术能力。小的金融机构可能缺乏研发投入，可与有公信力和诚信的金融科技公司加强合作，提高金融科技应用能力更好地开展线上业务。

二是金融机构要修订好自己的业务制度和业务流程，使其更加适应线上办理业务的需要。

三是金融机构要加强与其他部门的互动，加强数据共享。如果政府部门和银行机构加强数据共享，比如一些电子营业执照、许可。如果政府部门可以颁发同等的电子执照、电子许可和银行机构联网，银行机构可以实时查询证照办理情况，也可以免去到现场审核的必要性。

四是监管部门要改进工作。对电子单证、电子影像、电子签章、电子数据的政府合规性、合法性要充分认同不能过于教条。监管要适应时代的变化，线上办理业务的变化，各方面的努力可以促进线上办理业务更顺利和更便捷。

(责编：李栋、孙博洋)


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