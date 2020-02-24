央行：疫情防控资金全流程监控 重点把好三道关

人民网北京2月24日电（许晓华）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰在回答记者提问时表示，目前中国人民银行会已经同有关部门对于疫情防控资金使用建立了全流程监控。

如何确保专项再贷款资金用于疫情防控的领域？彭立峰认为，全流程的监控重点是把好三道关。第一道关是把好重点企业名单关。要对企业进行严格筛选，确保进入名单内的企业符合财政部等五部委文件规定的支持范围。第二道关是要把好优惠贷款的发放关。首先要压实银行责任，承贷银行是第一责任人，要跟踪监测贷款运用情况，确保贷款用于疫情防控的领域。其次人民银行也建立了电子台账，跟踪贷款运用情况。第三是企业拿到贷款支持后要到财政去贴息，财政部门会对中央财政的贴息情况进行监督。第三道关是把好整个流程的审计关。

“按照目前的工作机制，优惠贷款的发放情况和专项再贷款的使用情况，我们和审计部门是实时信息共享的。审计部门全程参与监督，保证贷款的公正和公平。对于日常监测中发现的大额贷款异常信息我们会及时提交给审计部门予以关注。”彭立峰说，下一步将进一步增强政策透明度，主动接受舆论监督，确保资金真正用于疫情防控最需要的地方，把好钢用在“刀刃上”。