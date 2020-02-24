“零增长”绝不意味着“拐点”到来

2月22日0时至24时，北京市新冠肺炎确诊病例首次出现“零增长”。这实在是一个大家盼望已久的好消息！

来之不易的防控成果，是全市上下深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署的结果，是兄弟省市守望相助、协同配合的结果，是广大医务工作者忘我奉献、英勇奋战的结果，是全市人民众志成城、并肩奋战的结果。“零增长”的出现充分说明，北京疫情防控总体战、阻击战措施有力、效果明显。

但“零增长”绝不意味着疫情已到“拐点”。科学研究表明，新型冠状病毒潜伏期长、传染力强。“零增长”只能代表前段时间的防控工作取得了成效，并不能说目前我们就没有风险了，更不代表以后就高枕无忧了。相反，随着企事业单位复工复产，市民生活和人际交往会逐渐回归春节前的状态，聚集性风险明显增加，同时京外人员返京来京数量逐渐增多，输入性风险仍然处于高位。更要看到，虽然昨日本市新增确诊病例“归零”，但却新增了35例疑似病例和19例密切接触者，目前共有97例疑似病例待排除以及620例密切接触者在观察。可以说，不论是基于疫情扩散的增量风险还是存量隐患，防控工作都来不得半点松懈，稍有麻痹大意，就会功亏一篑。

“外防输入，内防扩散”，越是初见成效，越要严防死守、严管严控。北京作为首都，疫情防控工作直接关系党和国家工作大局，关系全国疫情防控全局，当此之时，绝不能有“歇歇脚”“松松气”的想法。如果说前期防控工作取得成效，秘诀在一个“严”字，在于严格落实“四方责任”、严格开展进京检查、严格加强社区防控，那么将良好的防控势头保持下去，依然也必须要靠这个“严”字。强化远端控制、坚决守好“入口”、加强健康检测、细化“地毯式”摸排……严格各项防控措施，尽最大可能切断传染源，尽最大可能防止疫情扩散蔓延，疫情防控阻击战才能取得最终战果。

越是重大关头、关键时刻，越能锻炼干部、考验干部，也越能识别干部。艰苦的疫情防控总体战、阻击战已经打了一个月了，前线的医务人员仍在跟时间赛跑、与病魔较量，广大基层干部坚守岗位、夙夜在公，尽职尽责、始终在线，方方面面都付出了巨大心血。大家固然已经非常辛苦、非常劳累，但疫情形势却不容我们有丝毫喘息和马虎，更不容有任何思想上的“拐点”，必须咬紧牙关继续拼搏，直到取得完全胜利。特别是广大党员干部，尤须拧紧思想的发条，把疫情防控作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，以自己的模范行为带动身边人，共同构筑联防联控、群防群控的严密防线。

居安思危，才能有备无患。对广大市民而言，一个月的“宅家抗疫”确实漫长，但现在还远没到摘下口罩扎堆撒欢儿的时候。从近来多地出现的病例情况看，新型冠状病毒作为一种全新病毒，一直在变化，而且“狡猾多端”，一时大意、一时“贪玩”，都可能“一失万无”。为了战“疫”大局，希望大家都能继续保持警惕，少出门、戴口罩、不扎堆。

严格严格再严格，坚持坚持再坚持，“零增长”后再出发，让我们继续保持战时状态，持续发力、倾尽全力，让战“疫”胜利的那一刻更快到来！