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如何在不确定中赢得最大安全感

2020年02月24日09:03 来源：中国妇女报

有人说：最大的安全感来源于内心。我认同一半，内心坚定、豁达、乐观、充满希望，遇到风霜雪雨会心态积极。但是接下来，你只有个乐呵呵与世无争的好心态，就万事大吉了吗？那只是盲目的乐观，世界不会因为你仅有乐观的心态就会赢得命运的垂青。

这些年，我也看到有些智商不低，心态不错，人也厚道的人，一事无成，关键他自己有时也会不甘心，不开心，觉得怀才不遇。问题出在哪里？

答案就是：有效的行动！

这个“假期”有些长，除了春节就没休息的人，那些在家办公的人也启动一周多了。

在家办公对于一贯勤奋的人没什么影响，对于长期懈怠的人，就有几分担忧了。这时就该思考几个问题了：

你的存款可以支撑多久？若拮据了，就赶紧打起精神工作，在家办公也别懒洋洋。正式上班，防护好了，为生存拼全力，安全的打拼是人字的大写。

你在家办公的效率如何？确实干扰多，但必须快速适应。看孩子、做家务、发呆、做美食、不停地刷剧，这画风该结束了。拿着公司的钱就得做贡献，不少公司都是在熬和撑，与公司并肩、砥砺前行，效率要高出平时才是正常的打法。

你努力寻找创收降损的契机了吗？我是为企业做管理和心理服务的顾问，从正月初五就开始工作，对不同企业的了解也会多些。我感动于一些公司在武汉前线做贡献，感动于在后方做保障，也感动于他们迅速制定应急措施为客户高效解决痛点。再说说个体，在有些人担忧、抱怨、无奈、唱衰之时，一个我熟悉的小伙子，用半个月时间，迅速提供一种新的线上服务模式，得到了丰厚的回报。这个小伙子平时就特别勤奋，所以“战时”才会迅速应对。

如果你有孩子要养，有房贷要还，还想保持高水准的物质生活，请迅速行动吧，分秒都珍贵。（心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）

(责编：许心怡、许晓华)


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