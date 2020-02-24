“90后”战疫：我们长大了

从宜昌驰援武汉，护士邓甜甜压根儿就没想过，要与家人“商量一下”。

腊月二十九，这位26岁的姑娘，就已战斗在武汉金银潭医院ICU病房中。

这里，一直是新冠肺炎重症患者的收治地。

“先斩后奏”的逆行，结婚刚1年的邓甜甜描述得如生活琐事：“嘿嘿，我老公在家里没什么话语权，他都听我的。”

17年前的非典，邓甜甜并无太多记忆。那时，她和同龄人，都还是孩子，时至今日，以“宝宝”自称，仍是“90后”们的爱好之一。

疫情当前，同样无惧逆行的“90后”们，做出决定时，没有迟疑。

“宝宝”们的胸膛里，正跳动着一颗战士的心。

直面生死的女护士

接受采访时，邓甜甜正准备去上中午班。

这意味着，这一天，她需要从下午6点一直工作到次日凌晨1点。

7个小时，在武汉金银潭医院ICU病房里，邓甜甜就是距离新冠肺炎重症患者最近的那批人之一。

“我是党员嘛，而且我年轻，抵抗力好，所以就冲在前头。”1月23日，作为宜昌市第二人民医院ICU护士的她，没和家人商量，悄悄报名，奔赴前线。

在金银潭，这家武汉市突发公共卫生事件医疗救治定点医院，ICU医护人员目前采用四班倒制，“之前最累时，只有两班倒，上完白班上夜班。”号称“体力好”的邓甜甜说：“那时，累到每天倒头就睡。”

“全国各地同行来支援后，比那会儿稍微轻松些。”终于能有空发个圈的邓甜甜，还向朋友们悄悄地吐槽了一下：“好忧伤，好想吃烧烤、火锅，还有‘肥宅快乐水’……”

在ICU，穿着严密厚重的防护服，任谁干起活儿来都会非常吃力。“容易缺氧，非常难受，效率至少下降了50%，一些平时很轻松的操作，现在做起来都很费力。”为了节省防护服，邓甜甜不吃不喝不出病房。一天下来，往往筋疲力尽，流下的汗水让衣服上结了一层厚厚的盐霜。

由于人手紧缺，除医疗护理外，邓甜甜还要承担起护工的工作——给病人翻身、喂饭、处理排泄物……

除了身体治疗，重症病人的心理状态更需要关注。“很多重症病人都很绝望，他们在ICU里孤零零一个人，心情更不好。”于是，“乐天派”的邓甜甜，还主动承担起了对病人的心理疏导工作。

她会主动和病人们聊天：“奶奶昨天睡得怎么样啊？”“今天饭都吃了吗？”“爷爷有没有感觉好点儿啊？”

她的心情总是被病人的病情牵动着。有病人治愈后的喜悦，也有无法挽救时的无力。“那时候才知道，医生护士都不是神，面对生死，我就像很渺小的一粒苔花。”邓甜甜说。

最让她开心的消息，莫过于一名她护理的新冠肺炎重症患者，经过治疗后转危为安，出院的日子会在不久后到来。她希望，“我的病人们都能出院”，她觉得“那是自己最有价值的时候。”

邓甜甜的微信头像是和丈夫的新婚照片。按照小两口的计划，是要生一个鼠宝宝。为了这个目标，她此前已备孕两个月。

现在，小夫妻已改变计划。

“可以生一个牛宝宝。”邓甜甜说：“战胜病毒后，要做一个幸福的妈妈。”

火线提拔的街道干部

只能住酒店的饶玥，已用洗手液当了一个月的洗面奶。

她说，关于“美美哒”，这已是自己唯一能坚守的“底线”。

盯着电脑屏幕，制作街道新冠肺炎病患信息统计表格，键盘敲得飞快。时不时电话还会响起——这就是疫情期间饶玥的工作常态。

每天，都会有各种关于街道的信息汇集到她这儿。

“这个病人已经3天前就入院了。”

“这个已经隔离结束排除疑似了。”

……

她语速很快，时而还有一些对信息更新不及时的愠怒。

“她这个工作特别费脑、累心。”看着一刻不停忙碌着的饶玥，同事汪卢珊说。

饶玥原本是武汉市江汉区民族街党建办副主任，因为在武汉防疫战中表现突出，被火线提拔，拟任江汉区民族街党建办主任，也是目前所有火线提拔的干部中，唯一的“90后”。

从除夕到现在，饶玥已经坚守在岗位上一个月了，为了节省通勤时间，她顾不上尚在哺乳期的女儿，直接搬到了街道办公室旁的酒店。

“一开始更累。”饶玥回忆起疫情防控前期，满是疲惫。

那时候，街道办人手紧张，也没人有面对这样突发事件的经验，所有人只能摸索着开展工作。社区很多被感染的居民打电话求助，但医疗资源实在太过紧张，街道想尽办法也很难为病人争取到一张床位，“有时候真的觉得非常无力。”

再难也要干，饶玥和同事们一起加班加点，组织完成了街道辖区5500余户1万余人的情况排查，有时候，一天要打几百个电话，凌晨4点还在回复信息。

“现在已经理顺很多了。”这次“超负荷”的战“疫”，也让饶玥的工作能力迅速提升。大排查结束后，她又转战较为复杂的综合协调和转运工作，为了让确诊患者及时入院、疑似病人及时隔离，不断与指挥部、医院、隔离点、社区、患者本人进行沟通协调，以最快捷的速度完成收治、隔离工作。

目前，饶玥所在的江汉区民族街道所辖6个社区已严格封控，实现了确诊病人转送入院、疑似病人转送隔离点的“双清零”任务。

“这不是我一个人的成绩，而是所有同事的付出。”提起“火线提拔”，她觉得，自己只是幸运地“搭上了集体的顺风车”。

即将上任的“饶主任”，正基于自己行政管理专业毕业的学业背景，开始深入思考， “怎样避免重复劳动、提高排查效率？”“怎么应对居民，尤其是那些在疫情中失去亲人的居民们的情绪波动？”

在她看来，“艰巨的工作远没有结束”。

连夜归队的女民警

“我可能是个假‘90后’。”1993年出生的孟佳霓说话慢条斯理，“我不追小鲜肉，没事儿就喜欢宅在家里，喜欢养生。”这会儿，她正在“保温杯里泡枸杞”。

齐耳的短发，一身警服，孟佳霓看上去十分干练。隔着口罩，无法看清孟佳霓的脸。

在她发来的一张生活照上，中国妇女报·中国妇女网记者发现，口罩背后的她，笑容灿烂。

“哈哈，那是疫情还没发生的时候，在公交车上随手拍的。”她有些害羞。

这个安静的“90后”姑娘，是武汉市公安局江汉分局民意派出所的一名民警，她的丈夫张鹏超同样是“90后”，也是武汉市的一名民警。

今年1月21日，孟佳霓和丈夫回到山东老家过年，疫情却突然暴发。本想立刻返回武汉支援前线，她却突然收到通知——丈夫在工作中曾接触过两名确诊患者，两人只得立刻隔离在家。

14天隔离期结束后，他们即刻冒着雨雪，开车20多个小时返程武汉。因为单位食堂食材紧缺，后备厢里还装着十多斤送给单位的蔬菜。

2月6日夜里两点多到达武汉后，夫妻俩稍作休整，就回到了各自的工作岗位上。

“我们在武汉的家就在华南海鲜市场旁边。”现在想起来，她还“有些后怕”。

从2月6日到现在，孟佳霓一直处于在岗状态。“没什么辛苦的，这都是应该的嘛！”孟佳霓说。

每天，她都在派出所处理各种警情。一次值班时，孟佳霓接到了一位市民的特殊求助电话。这位普通的武汉市民，想要为一线的医护人员捐赠一批物资，但因为武汉封城，社区封闭，他找不到车辆运送，非常着急，所以想让派出所帮忙。

了解清楚情况后，孟佳霓随即和同事们一起组织警车，将这批物资以最快的速度运送到医院。

“可以为医护人员做点儿事，我觉得很开心。”她笑着说。

武汉社区实行封闭式管理后，孟佳霓也会到社区值守，在入口处登记来往人员的信息，和同事们一起，保障社区的确诊疑似“双清零”工作。

孟佳霓忙碌的同时，丈夫张鹏超则被派去支援武汉青山区派出所，负责社区里大型超市的秩序维持工作。张鹏超的工作同样繁重，现在已直接住进了单位，很久没有回家。这对新婚的“90后”双警夫妻，已经好多天没有见面。

站在一线的“90后”，并非因抗疫而成长，而是因为与新冠病毒的“正面杠”，开始让大家认识到，“逆行”也是一种“非主流”，“我要在前线”也是一种“拒绝被复制”。

女民警孟佳霓特别认同一句话，“现在，是时候换‘90后’来保护大家了。”（王长路 刘丽君 徐旭 袁鹏）