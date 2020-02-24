上海试行将“互联网+”医疗服务纳入医保支付 严防疫情“倒春寒”

上海市医保局副局长曹俊山23日表示，支持“互联网+”医疗服务试行纳入医保支付。

曹俊山表示，上海将具备互联网诊疗服务方式的定点医疗机构，为常见病和慢性病参保患者复诊提供的“互联网+”医疗服务，试行纳入医保支付范围。此举旨在充分发挥互联网远程医疗优势，让民众足不出户就能得到医疗服务，疫情期间有效降低交叉感染风险。

上海市卫健委新闻发言人郑锦表示，春天来了，复工复产、社会生活也逐步回归正常。“但是我们绝不能盲目乐观。防控不可松懈，聚会聚餐不可有，口罩更不可以轻易摘除，一旦疫情在防控松懈中扩大，我们将面临更大的损失。”郑锦表示，要时刻保持忧患意识，时刻严防疫情的“倒春寒”！据悉，23日0到12时，上海无新增新冠肺炎确诊病例，新增22人治愈出院。迄今，上海发现新冠肺炎确诊病例总计335例，治愈总人数达249例。

当日举行的新闻发布会上，曹俊山表示，鼓励医疗机构开展新技术新项目。上海市医保局将适应医疗机构应用新技术的需求，进一步加快新技术、新项目的价格审核等。他指出，该局将支持上海医疗机构临床研究中心的转化项目优先纳入医保，促进新技术和新项目尽快投入临床应用，造福广大患者。

上海市税务局总经济师蒋旭涛当日亦透露，上海税务部门在中国率先推出银税互动，在疫情中帮助小微企业进行贷款。据介绍，上海市税务局与银保监局合作，把与税务部门共享的162个数据直接推送给银行，中小微企业如果有贷款的需求，只要提交申请，银行就可以根据税务部门推送的数据，向符合条件的中小微企业发放贷款。这使得银行在疫情时期，给中小微企业提供更多的帮助。据悉，近期大概有两百多家中小微企业使用了该服务。(记者 陈静)