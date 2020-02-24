蝙蝠

身上携带超过1000种病毒，是巨大的高致病性病毒天然储存库。SARS病毒、埃博拉病毒、亨德拉病毒、MERS冠状病毒等都最早在蝙蝠体内发现。作为唯一会飞行的哺乳动物，蝙蝠成为很多病毒的中间宿主。

刺猬

携带众多寄生虫，包括裂头蚴、芽囊原虫等，可严重损伤人的眼睛、皮下组织、大脑、肠道等器官。刺猬体外携带多种蜱虫种类，可传播回归热、出血热等疾病。

野生蛇

携带多种寄生虫，包括舌形虫、曼氏迭宫绦虫、隐孢子虫、颚口线虫、广州管圆线虫、线中殖孔绦虫等，且均为人畜共患型寄生虫，人感染后会患腹膜炎、败血症、心包炎、虹膜炎等，损害多个脏器，甚至危及生命。

野兔

携带众多寄生虫，包括弓形虫、脑炎原虫、肝毛细线虫、肝片吸虫、日本血吸虫、囊尾蚴、连续多头蚴等，可损伤人体肠道、肝脏等身体器官。从营养学看，其肉质跟人工饲养的兔肉并无明显区别。

穿山甲

携带多种寄生虫，包括弓形虫、肺吸虫、绦虫、旋毛虫等，可损伤人体肠胃并引发心肌炎、肺炎、肝炎等并发症。穿山甲体外携带多种蜱虫种类，可传播回归热、出血热。其肉及甲片并无滋补和药用价值。

野猪

携带多种寄生虫，包括蛔虫、线虫、人体旋毛虫、细颈囊尾蚴等，可损伤人体肠胃、大脑等多个器官。其体外携带多种蜱虫种类，可传播回归热、出血热。

（本报记者 史志鹏整理）