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黄冈14家新冠肺炎定点医院构建统一远程医疗平台

2020年02月24日08:35 来源：新华网

　　湖北省黄冈市大别山区域医疗中心的一名新冠肺炎重症患者21日受到雷神山医院院长王行环等专家远程接诊。这意味着黄冈市构建的14家新冠肺炎定点医疗机构统一远程医疗平台正式运行，实现了省、市、县三级医疗资源的全面贯通。

　　未来，黄冈市县级医院的患者同样可以得到远在武汉的省级专家的问诊治疗。

　　此次开通的远程医疗平台以大别山区域医疗中心为中心，上联本省以及外省远程医疗平台，下通黄冈市10个县市区人民医院和黄冈市中医院、黄冈市妇幼保健院及红安县中医院等13家新冠肺炎定点医疗机构，利用5G技术，完成远程会诊、远程影像诊断、远程超声诊断、远程心电诊断、远程教育培训、视频会议等任务，开通实时查阅电子病历、共享同步信息等功能，实现优质医疗资源共享，缓解基层定点医院医疗技术不足等问题。

　　黄冈市大别山区域医疗中心医院负责人刘志朋介绍，与武汉大学中南医院等重点医院对接起24小时远程会诊服务后，可与其影像会诊云平台实现互通，为在黄冈的医生提供及时有效、高水平的医学影像学会诊支持。同时，其他13家医院也将建立会诊轮流值班制度，根据会诊所需将患者资料共享至云平台，方便专家读取和及时会诊。(记者徐海波)

(责编：许心怡、崔元苑)


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