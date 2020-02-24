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中国对塑料垃圾再出重拳

受访专家：中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会秘书长 蒋南青

2020年02月24日08:34 来源：人民网－人民日报海外版

今年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。意见明确，到2020年，率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。中国将按照“禁限一批、替代循环一批、规范一批”的思路，加强塑料污染治理。

据彭博社报道，中国将在未来5年减少塑料制品的生产和使用，这有助于缩减世界主要塑料污染源。报道指出，近年来，随着网购和外卖日益成为一种生活方式，塑料包装的使用也在增加。鉴于此，中国已经采取了多种措施减少塑料污染，包括推行强制垃圾分类制度。

据拉美社报道，塑料制品对环境的危害已经日渐得到证明，这条限塑令与全球限塑活动相呼应。此外，它也是中国在全国境内推广的垃圾分类措施的配套规定。

中国是全球塑料生产和消费第一大国，每年生产塑料原材料一亿多吨，塑料消费制品则有6000多万吨。但塑料消费过后的弃置环节，尤其是塑料的回收再利用方面并不理想。之前，中国塑料再回收主要依靠拾荒人群，回收效率非常低下，绝大部分的塑料垃圾随着其他城市垃圾一起进行填埋或者焚烧。虽然焚烧是一种垃圾无害化的处理方式，但是因此也会带来温室气体排放问题。还有一些家庭作坊式回收中不规范的清洗破碎工序，给地下水带来了污染。

塑料循环问题主要有两个方面的难点。首先，再生塑料的成本高企使得回收企业难以盈利。由于2018年禁止进口国外废弃塑料政策使得回收再生塑料行业转向国内回收，加上人力价格的上涨，导致再生塑料价格居高不下。而原油价格的持续走低和化工行业产能的不断增加，又令原生塑料的价格越来越低。再生塑料和原生塑料的价格倒置，导致再生塑料产业失去利润空间。所以，如何构建一个新的价值链是塑料循环的关键问题。

其次，上游的产品制造环节给塑料回收带来很大困难。很多产品为满足功能性需求，由多种材料复合而成，使得回收分离的工作很困难。比如食品保鲜包装、服装的化纤材料、种类迥异的塑料瓶，这些塑料制品的复杂性使得回收环节变得异常困难。很多产品从设计环节就没有考虑到后端回收利用的问题。

这些问题提示我们，塑料回收是一个全产业链都要参与的问题。单从上游生产端或者下游回收端发力，都不能解决问题。即使生产端的产品设计中使用塑料替代品或者可降解材料，下游也仍然存在着不可逃避的回收处置问题。

与之前相比，中国2020年最新“限塑令”的进步在于着眼于在整体性塑料循环产业链的构建。它提出了构建塑料回收管理体系和步骤，从不同的层面上发力，比如规范企业的生产，健全垃圾回收体系等。配套的监管、政策和科技研发方面也有了比较全面的框架和体系规划。

最新“限塑令”是对去年中央全面深化改革委员会第十次会议精神的具体落实，说明国家在政策上已经确定了塑料治理的总体目标和方向，会成为今后法律法规的修订以及地方政策措施的参考。例如正在进行的固废法修订，海南省的《全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，以及5月份北京将要实行的垃圾分类等。新一轮的“限塑”必定会对所有产业产生影响，各行各业都要考虑怎样去替代或者解决塑料的循环问题，这需要一定的时间才能完成。

同时，很重要的一点就是每个消费者都要提升环保意识，改变自己的生活方式和消费行为。其实塑料的问题，最终会归结到消费问题上来。消费已经占了中国总GDP的50%，是经济生活的关键，人们消费行为的改变最终能让产业发生巨变。

（秦宁蔚采访整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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