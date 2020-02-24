财政部、生态环境部印发通知
环保支出要向受疫情影响较重市县倾斜
人民网北京2月23日电 （记者寇江泽）财政部、生态环境部日前印发通知，加强污染防治资金管理，支持打赢疫情防控阻击战。通知要求，各地要继续保障财政污染防治资金投入，结合本地区疫情防控的实际，分配污染防治资金时要向受疫情影响较重的市县倾斜，防止疫情次生灾害对生态环境和人民群众健康造成不良影响。
通知要求，资金使用要聚焦重点支出方向。根据疫情防控需要，水污染防治资金要支持开展应急监测和处置、加强饮用水水源地环境保护、垃圾填埋场地下水环境监管等，保障群众用水安全；土壤污染防治资金可支持废物应急处置，确保安全处置效果；农村环境整治资金要结合农村公共卫生体系建设，加强村庄生活污水和垃圾处理，切实提高卫生水平和环境质量。
通知指出，对已经安排下达的污染防治资金，可根据疫情实际需求，优化资金安排程序。对疫情防控重点环保项目，应本着急事急办、特事特办的原则，可适当简化项目立项、入库审批程序，待疫情结束后统一备案。通知还要求，具备开工条件的生态环保项目，要在保证安全基础上，及时开工建设；暂时不能开工的，要提前谋划、采取措施，积极开展项目设计、评审等项目实施前期准备工作，一旦具备条件立即推动项目实施；确定不能按时执行的，可予以合理顺延。
《 人民日报 》（ 2020年02月24日 15 版）
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