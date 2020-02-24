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江苏民企党组织引领复工复产

抓防控保生产 党员冲在前

人民网记者  何  聪  姚雪青

2020年02月24日08:31 来源：人民网－人民日报

为顺利推进企业复工复产，日前，江苏省委组织部重点联系的30多家民企党组织书记，联合发出《齐心战疫，我们责无旁贷》，倡议企业党组织带头抓实抓细各项防控工作；广大党员冲锋在前，让“我是党员我先上”成为自觉行动。

苏宁集团党委向218个基层党组织、1.5万多名党员发出倡议，动员其做好带头模范、先锋示范。在南京坚守第一线的服务队伍中，400余名党员及入党积极分子，主动加入保供应的行动中来，为企业稳妥有序复工复产起到表率作用。由于大量员工在外省，2月10日复工以来，江苏爱玛车业科技有限公司仅有两条生产线正常运转，订单数量大、产能跟不上。在市区镇三级党委帮助下，爱玛车业党委领导班子与云南一家航空公司达成复工包机协议，于21日晚搭载133名云南籍员工返回无锡。中天科技企业党委成立“党员先锋工程”突击队，为关系国计民生的重要行业提供电力光缆等急需物资。

截至2月20日，江苏全省规上工业企业复工总数3.8万家，复工面85%。广大民营企业党组织，一手抓防控一手稳生产，安全有序复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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