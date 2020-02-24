新冠肺炎病人再次感染可能性极低

近日，成都市一出院患者再次出现核酸检测阳性的消息在朋友圈广为传播。据报道，成都市卫健委宣传处在接受媒体采访时已证实此消息，该患者此前出院时各项指标已符合当时采用的诊断方案要求。目前该患者已被重新收治。

消息一出，立刻引起民众的广泛关注。“这病毒真是太狡猾了，不愧是流氓病毒。”有网友说。但更多的是不解和担心：这究竟是怎么回事，难道治愈后还会再感染复发？

或体内存留病毒 出院时未检测到

“理论上存在再感染的可能，但这种可能性微乎其微。极有可能是患者体内存留有病毒，出院时由于各种原因没有检测出来。”南方医科大学三级生物安全实验室主任赵卫在接受科技日报记者采访时说。

赵卫表示，从报道看，该患者于2月10日出院，符合当时《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第五版）》的出院标准，即连续两次、间隔时间超过24小时核酸检测为阴性。现在又检测为阳性，极有可能存在两种情况：一是虽然患者已经痊愈，从外在看没有症状，但体内可能还留存有病毒，只是数量很少，所以没有检测出；二是患者体内病毒数量并不少，超过了检测下限，但由于采样或检测过程中的失误，致使检测出现假阴性。当然目前采用的核酸检测技术本身也存在一定比例的假阴性情况，具有系统误差导致的可能性。

对此，四川大学华西医院感染性疾病中心副主任、主任医师雷学忠在接受媒体采访时表示，发生类似情况的原因，最大的可能就是检测标本的差异，按照第五版诊疗方案，出院病人是对上呼吸道鼻咽拭子进行检测，这在患病初期是合适的，随着病情后期发展，病毒在下呼吸道标本里检测到的可能性才是最大的。所以，新版诊疗方案对出院标准进行了修正，把下呼吸道肺泡灌洗液的标本检测作为出院标准。

雷学忠也认为，该患者再次出现阳性，更大的可能性是病毒持续、少量的存留，导致的一种延续状态。

“生活中，确实有一些病毒，如脊髓灰质炎病毒，虽然患者已经痊愈，没有症状，但病毒依然可以在体内留存和排出，具有传染性，而且时间还很长，可以达数月之久。”赵卫解释，但新型冠状病毒是不是可以在人体内长期留存，还需要进一步研究。

至于人们比较担心的痊愈后会不会再次感染，赵卫表示，这种可能性极低。因为一旦痊愈，人体内就有了针对这种病毒的免疫力，所以再次感染的几率很小。但也有些病毒，像丙肝病毒，特别容易发生变异，使人体的免疫保护追不上其变异的速度，即会发生患者痊愈后，原有免疫力不能应对变异的病毒，有效保护人体，会发生再次感染的现象。“但目前看，新冠病毒应该不存在这种问题，因为对不同地区、不同时期、不同患者来源病毒的基因组分析发现，它还是很稳定的。”赵卫强调。

如仅是个案 公众大可不必恐慌

“目前发现的这一情况还要继续研判。如果只是个案，公众大可不必恐慌，而且就此判断当前防治方案是不是需要改变，也为时尚早。”赵卫说。

赵卫表示，如果在更多的治愈人群中发现这种现象，那就要考虑诊疗救治方案的变更，比如是不是要增加核酸检测的次数等。

一位不愿具名的业内权威专家也表示，他们一直在开会讨论这个问题，因为新型冠状病毒是一种新型病原，科学认知仍在不断完善，具体原因还要进一步研判。

但事实上，他们在修订第六版诊疗方案时已考虑到这种潜在的风险。在出院后注意事项中，特意增加了以下内容：“患者出院后，因恢复机体免疫功能低下，有感染其它病原体风险，建议应继续进行14天自我健康状况监测，佩戴口罩，有条件的居住在通风良好的单人房间，减少与家人的近距离密切接触，分餐饮食，做好手卫生，避免外出活动。建议在出院后第2周、第4周到医院随访、复诊等。”

雷学忠在接受媒体采访时也说，他们现在对出院标准要求更加严格，“比如由原来的连续两次检测为阴性才满足出院标准，现已增加至3次”。

同时，他也提醒公众，不必对此过于紧张，该病例尚属极少数，即便再次检测出阳性，但从疾病表现来说，也不是很重的类型。只要通过进一步的隔离、处理，这类病人也可以得到较好的治疗。（本报记者 付丽丽）