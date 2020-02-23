国家卫健委老龄健康司漫画做提示，防控疫情记牢“54321”

2月23日，由国家卫生健康委老龄健康司主编的《老年人新型冠状病毒肺炎防护问答（漫画版）》面世。全篇以漫画为主要形式，对疫情期间的基本常识、日常防护等五个大方面、19个小问题进行解答。

这本指南从老年人现实状况出发，结合老年人的生活环境、锻炼特性，在健身方式、膳食方式等方面做出科学指引。指南弱化深奥理论、强化直接建议，增加了实用性。指南全篇以漫画的形式展开，减轻了老年人的阅读阻力。漫画的形式也在一定程度上缓解了紧张和恐惧心理。

针对指南的具体内容，本网解读出“5、4、3、2、1”个要点，帮助老年人做好疫情防控。

这5个基本常识放心中

第一，尽量不出门、不聚集。保持良好的作息习惯和个人卫生。通过官方媒体了解信息，不听信谣言，多与亲朋进行在线沟通，保持身心愉快。

第二，正确测体温。每天早晚各测一次，温度不超过37.3℃才安全。

第三，正确戴口罩。外出时佩戴好一次性医用口罩，通常口罩的深色面在外，金属条在上进行佩戴，并用手压紧鼻翼两侧的金属条，将口罩拉伸平整。

第四，勤洗手。按照七步洗手法用流动水进行清洗。

第五，切勿擅自吃药预防新冠肺炎。目前针对新冠肺炎没有确诊有效的抗病毒药物。

做好4点日常防护，益处多多

首先，定时开窗通风。良好的室内空气质量可减少病毒的存在量。并注意添衣保暖，谨防感冒。

其次，做好日常消毒。优先使用浓度75%的酒精棉片擦拭家具、地面等，酒精消毒前后要远离高温和明火。

第三，吃得好更健康。餐餐有蔬菜、天天吃水果、少吃油盐糖，适量肉蛋奶，分餐更提倡，多元营养增加免疫力。

第四，锻炼身体要适当。老年人不要做剧烈运动，建议做的太极拳、广播操、八段锦等运动。每周锻炼4-5次，每次不超过40分钟为宜。

口、手、交通3点要仔细

疫情期间，必须要外出时，要全程带好口罩。

减少用手及身体触碰公共物品。遇熟人少握手，1米外少交谈，从外返回后要按照七步洗手法进行清洗。

尽量减少乘坐公共交通，多乘坐私人车辆。

遇到这2个疑问怎么办

首先，慢性病、一般性疾病如何自我管理？

要紧密观察慢性病患者身体状况，并且规律服药，保持心情愉悦，通过代取代购的方式购药。慢性基础疾病、轻微损伤等可采取上门问诊或远程就医，不建议外出就医。若遇危重、紧急情况，需及时拨打120。

其次，疫情当前出现感冒症状怎么办？

首先要考虑14天内是否有新冠肺炎接触史，若没有接触史并且病情无加重，可按照一般感冒治疗，暂不外出就医。若病情加重，并出现新冠肺炎症状，要立即联系社区及相关医疗机构进行检测、排查、隔离或治疗。

1颗信心，1颗决心

新冠肺炎的阻击战是一次人民战役，每个人都在为这场战疫贡献着重要的力量。请怀揣一颗积极向上的战“疫”信心，以及一颗自检、自律、自我保护的决心来面对。（李凌宇）