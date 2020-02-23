国家能源局：油气企业除保供应外 还生产制造医卫用品原料

人民网北京2月23日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间煤电油气重点供应，保障居民用能需求工作情况。会上，国家能源局石油天然气司副司长刘红表示，目前全国油气生产形势稳定、供应总体宽松、库存非常充足。火神山、雷神山医院天然气已经接入，柴油用于保障方舱医院供暖供电，也将方舱医院用油列入重点调度协调保障清单。

刘红表示，武汉方舱医院为临时搭建，柴油主要用来取暖，烘干衣物和消毒。已经将方舱医院用油列入重点调度协调保障清单，做好供应保障工作。目前火神山、雷神山医院天然气已经接入，及时保证了这两家医院的用气需求。

刘红说，目前全国油气生产形势稳定、供应总体宽松、库存非常充足。根据监测数据，2月份以来武汉市成品油库存超过10万吨，其中汽油和柴油均超过5万吨。武汉市当前每天成品油用量约570吨，库存非常充足。

“当前，油气企业除了保障油气供应外，还生产用于制造医卫用品的原料，如口罩的关键原料熔喷无纺布专用料生产，消毒液和医用氧气的供应等。”刘红说。