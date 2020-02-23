【万众一心，兆亮希望】
多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动预告
新冠肺炎疫情仍处于十分严峻的时期，为了尽早打赢这场战役，各地“白衣战士”积极响应抗疫号召，各地驰援奋勇前行。但随着疫情的发展，疫情之外的医疗资源面临严重缺口，并且各地实施交通封锁限制出行，使得多发性骨髓瘤（MM）患者的就医需求得不到满足，为了更好地服务患者，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将分别邀请第四军医大学西京医院血液科的陈协群教授、贵州医科大学附属医院血液科的王季石教授、兰州大学第二医院血液科的张连生教授、四川大学华西医院血液科的牛挺教授、昆明医科大学第一附属医院血液科的曾云教授、第三军医大学新桥医院的张曦教授针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。医者仁心，携手共进，与全国MM患者共度难关。敬请关注！
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