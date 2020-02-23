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交通运输部：不得“一刀切”禁止取件和投递

2020年02月23日08:20 来源：北京日报

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，应该为邮递员、快递员取件、投递提供相关的便利措施，不得“一刀切”禁止取件和投递。

吴春耕表示，中国邮政、顺丰和京东等几家快递企业基本全员复工，其他的主要快递企业目前的复工率已经达到66.7%。各地已全面落实邮政快递车辆“三不一优先”政策，“不停车、不检查、不收费”和“优先便捷通行”。对于驾驶员，按照要求进行快速体温检测、车辆消毒和信息登记以后，立即迅速放行，不得随意扣押邮件、快件、车辆和驾驶人员。

交通运输部还要求各地出台保障末端投递的相关政策，对于低风险地区，应该全面恢复正常寄递投递秩序，中风险地区应该在加强邮递员、快递员健康防护管理的基础上，允许进入小区、社区、物业等一些管理区域，进行末端投递。在高风险区域，应该为邮递员、快递员取件、投递提供相关的便利措施，不得“一刀切”禁止取件和投递。

(责编：李栋、孙博洋)


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