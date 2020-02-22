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商务部：共进口超50亿元医疗物资 包括13.7亿只口罩

2020年02月22日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义表示，截至2月20日，全国通过各种贸易方式，共进口超过50亿元的医疗物资，其中口罩13.7亿只，防护服1553.3万件。

冼国义介绍，商务部做了三个方面的工作。一是及时指导各地商务部门切实为进口企业服务，加强沟通协调。根据各地抗击疫情的实际需要，扩大医疗物资进口。

二是组织信息对接，发挥行业组织和进出口商会的作用。收集整理国外医疗物资供货商的信息，及时提供给各地商务部门。同时，积极协调解决进口过程中遇到的各种困难和问题。

三是发挥跨境电商等外贸新业态海外渠道丰富、信息面广、联动速度快的优势，迅速进口国内紧缺的医疗防护产品。截至2月20日，各综试区跨境电商平台和企业累计进口口罩6500余万只，防护服110余万件。

(责编：刘卿、李栋)


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