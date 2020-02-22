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交通运输部：所有运输车辆在疫情防控期间全部免收通行费

2020年02月22日16:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，充分发挥收费公路通行费免收政策的作用，对所有的运输车辆在疫情防控期间全部免收通行费，按照不停车、不检查、不收费，优先便捷通行的原则畅通绿色通道，开辟专用通道，同时做到免费不免服务。

吴春耕介绍，交通运输部做到“三个充分发挥”。一是充分发挥应急物资中转站的作用。充分发挥进入湖北应急物资5个中转调运站的作用，统筹做好农产品运输保障工作，既保障从各省调往湖北的各类物资能够顺利抵达武汉等地区，同时也能够隔离病毒。从2月3日起，5个中转调运站已经累计接收转运粮食、食用油、蔬菜和水果等食品约1172.4吨。

二是充分发挥部物流保障办公室的协调作用。坚持问题导向，全天候调度，坚持一事一协调、一事一处理，及时解决运输过程中出现的问题。针对各个地方、各有关企业和各省在物资运输当中的具体问题，都是第一时间视频连线，多方参与，协调解决，及时解决。

三是充分发挥收费公路通行费免收政策的作用。对所有的运输车辆在疫情防控期间全部免收通行费，按照不停车、不检查、不收费，优先便捷通行的原则畅通绿色通道，开辟专用通道，同时做到免费不免服务。近几天来全国高速公路车流量，无论是客车货车都在明显回升，都保持5-10%左右的增幅，车流量的回升说明运输服务保障能力在不断提升。

(责编：刘卿、李栋)


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