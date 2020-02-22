交通运输部：确保“菜篮子”产品出得了村、进得了城、上得了桌

人民网北京2月22日电 （许心怡）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，疫情发生以来，交通运输部门在全面做好交通运输领域疫情防控的同时，也始终把运输服务保障作为一项重要任务进行部署推进，全力统筹做好防疫物资、重要生产物资和人民群众生活急需物资的运输，全力保障人民群众的“米袋子”、“菜篮子”的产品供应。

吴春耕介绍工作中的“三个全力做好”：一是全力做好大米运输。指导黑龙江、辽宁、吉林、湖北、湖南、安徽等六省交通运输主管部门主动与中粮集团、大米供应企业进行对接，协调做好运输方案，要求途经地以及目的地交通主管部门密切关注大米等一些重要生活物资的运输，开辟绿色通道，并且做好相关应急运输服务工作。从2月11日到21日，九条主要公路运输通道每天平均运输大米285吨，累计运输3000多吨。

二是全力做好冻肉运输的服务保障工作。交通运输部向湖北省交通运输厅下达紧急运输任务指令，指导湖北省组织制定公铁接驳运输方案，调运8台40吨冷链运输车辆，由公路路政车辆全程护送，积极对接武汉铁路局吴家山车站，中国食品集团、上海港等相关单位，建立由发货方、需求方、承运方、驾驶员、保障人员以及部物流保障办公室的工作人员等多方共同参与的实时对接联系机制，每天进行调度，确保实现无缝衔接，保障紧急调拨81个集装箱2012吨中央储备肉顺利运达武汉。

三是全力做好重点农产品批发市场的保供运输。部署各省交通运输主管部门会同当地商务主管部门，积极主动与全国57家重点农产品批发市场进行沟通，明确专人进行对接协调，协助企业制定专门的保供运输方案，做好疫情防控期间农产品运输保障，确保“菜篮子”产品能够出得了村、上得了路、进得了城、上得了桌，全力保障城乡居民基本生活供应。