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商务部：我国外贸外资消费受到短期冲击 长远地位不会改变

2020年02月22日16:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月22日电 （许晓华）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部服贸司司长冼国义在回答记者提问时表示，疫情发生以来，我国外贸外资消费受到短期冲击，但从长远看，我国在全球产业链中的地位和作用不会改变。

冼国义说，疫情发生以来，我国外贸外资消费受到短期冲击，一些企业复工复产面临困难，一些项目受阻，违约风险上升，企业开拓国内外市场的难度增加。但也要看到，疫情的影响是暂时的，疫情过后，生产、消费都会恢复正常，一些企业还会补库存，个人会有恢复性甚至补偿性的消费，疫情中出现的新业态新模式也会加速发展。

“疫情不会改变我们深化对外开放和国际合作的决心，”冼国义表示，长远来看，我国消费稳定发展和持续升级的趋势不会改变，外贸高质量发展的基本面不会改变，吸收外资的综合竞争优势不会改变，我国在全球产业链中的地位和作用不会改变。 

(责编：刘卿、李栋)


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