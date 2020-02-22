商务部：武汉各大商超推出蔬菜套餐包 商超企业负责配送

人民网北京2月22日电（王国菁）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，商务部市场运行司副司长王斌表示，针对武汉、黄冈、孝感等地住宅小区，居民非必需不得外出的情况，各级政府部门和企业多措并举，千方百计保证在疫情防控大局下的居民消费需求。

以下是采取的具体措施：

一是发展代购集配。生活必需品供应主要由各社区居委会代购，商超企业负责配送，各大商超推出各种蔬菜的套餐包。经核实，这些蔬菜套餐包平均每公斤价格在9元左右，和零售价格大体相当。另外，当地还出台了具体规定，要求套餐包明码标价，严禁将非必需的消费品列入套餐包捆绑销售。

二是发展线上采购。鼓励实体零售企业积极发展线上下单、线下配送业务，发布线上买菜电商平台的信息，方便居民网上购买。

三是发展定点直供。组织市郊农业合作社与社区结对，定点配送，直供小区。

王斌表示，为解决配送人手和车辆不足的问题，当地政府发动了机关干部和志愿者下沉到社区参与配送工作。武汉市商务局协调公交车、邮政车等共78辆车用于运送团购的套餐，目前武汉7个中心城区通过商超组织社区团购配送的社区达741个，覆盖率在80%左右。