农用机器人11天变身防疫“战士”，大学教授带头科技“战疫”

近日，江苏省苏州火车站广场来了一位特殊的机器消杀员。在工作人员的远程控制下，它缓缓行驶，在身边喷洒出一个300度左右的移动扇形雾状幕墙。顿时，药水味道弥漫在空中……

“为了做好站内的消毒消杀工作，我们过去会安排三到四名工作人员，在一天内分四次同时进行作业”，苏州市姑苏城市清洁服务公司总支部书记周怡告诉人民网，苏州站站房面积约5.4万平方米，单纯依靠人工消杀作业需要消耗不少人力。“现在我们只需要一个人和一台机器，两小时内就完成一次消杀工作。”周怡介绍，这位特殊的“机器消杀员”不仅工作速度快，而且喷洒药物比人工更为均匀。

令人想不到的是，这名消毒“战士”竟是由农用机型改造而来。据了解，湖北孝感一家医院正在使用这套设备，使用方只要看5分钟的教学视频就能正确操作。

智能高效环卫消毒机器人在苏州火车站进行消杀作业

消毒消杀，科技企业有新招

随着新冠肺炎疫情的发展，社区、车站、医院、城市街道等公共场所的消毒消杀工作也成为了疫情防控的重中之重。为了将消毒消杀工作做细致，很多地方都投入了大量人力。喷药工作员也不得不背着近50斤的消毒桶进行长时间工作。这种人工作业的方式不仅对工作人员防护要求高，而且工作效率低，存在喷洒不均匀和死角等问题。

苏州博田自动化公司董事长、中国农业大学教授李伟多年从事计算机视觉在农业装备及农作物检测方面的科研工作。观察到了这一现象后，一个想法渐渐地在她脑海中清晰：“我们设计过这么多喷农药的机器人，为什么不能再设计一个喷洒消毒剂的设备来帮助一线的防疫工作人员呢？”

1月28日，农历新年的第四天，李伟马上联系公司的技术人员。就这样，一只跨接北京和苏州，由中国农业大学和苏州大学的科研团队多方组成的技术团队成立了。经过紧急的技术攻关，技术团队最终敲定了对改造效率最高的两台机器——履带自走式风送喷雾机器人和履带自走式风送高射程喷雾机，进行改造。

说做就做。确定改造方案后，博田一边向江苏省农业农村厅成立的省疫情农村防控组报备，一边预先进行安排工作场地，协调返工人员，预备改造零件等准备工作。2月8日，第一台改造成功的“智能高效环卫消毒机器人”成熟机型，在苏州阳澄湖科创园诞生。从做出改造决定到敲定改造方案，再到第一台机器人诞生，仅花了11天时间。

农业机械变身智能消毒机器人

那么，这究竟是怎样的一台机器？

博田自动化工作人员正在对新改造的消毒机器人进行调试

“就好比对一台SUV进行改造，我们现在要针对它即将面临的新路况更换新轮胎，目的是为了适应新的应用场景。”苏州博田自动化公司总经理、苏州大学副教授耿长兴对该机器的改造工作做了一个形象的比喻。据耿长兴介绍，这款机器人的原型机原本被设计用于农业植物保护的消杀工作，造价约6万。由于消毒液与农药成分与性状大不相同，技术团队重点在原机型的药剂喷洒系统方面做了升级改进，改造成本则在两千以内，特殊时期内消毒机器人的售价也会贴近成本。

“湖北孝感一家医院正在使用我们的设备，只需要看5分钟的教学视频就能正确操作了”，耿长兴表示，改造后的机器更适合在医院、防疫集中点和小区等公共场所进行消杀工作。“它不仅简单易用，调整后的喷洒系统还能更高效地增加空气中的有效氯成分，降低病毒通过气溶胶传播的可能性”，耿长兴补充到。

机器人的水平喷幅可达30米，一次作业可以连续行驶30公里，平均1小时可消杀4万平方米以上，可以进行人机分离的远程遥控操作，保障作业人员自身安全……谈及这台“智能高效环卫消毒机器人”的性能，耿长兴博士打开了话匣子。

不仅如此，在设备的易用性上，技术团队还准备了“黑科技”——物联网远程诊断系统。“这是我们智慧农业系统中已有的成熟技术，现在加急在新一批设备中使用。”耿长兴解释到，防疫点情况复杂，如果设备出现故障，就只能通过微信和技术人员远程沟通，这样工作效率低下也不准确。上述系统给机器的各个部位装上了传感器，设备的详细信息就能通过网络发送到物联网后台，方便技术团队对设备的数据状况进行集中判断。

科技抗疫，众志成城

不过，事情顺利发展的背后也有各种各样的困难。作为一家中小型企业，博田目前共有26名员工。疫情发生以来，博田所在苏州阳澄湖科创园区推迟了生产场地的开放日期。外地工作人员返岗后，还是需要经过14天隔离期后才能正常投入工作。

关键时刻，当地经济发展局伸出了援手。在了解了改造防疫设备的目的后，经发局工作人员为博田办理了入园许可。耿长兴等三位工作人员于2月8日首先进入到了园区厂房，并改造成功了第一台智能消毒机器人。“特殊时期，能进一线为公司出力，也是为抗击疫情，恢复健康生活出力！我们中小企业虽然人少，但一句话大家就都来了”，研发总监王蓬勃博士说到。

由于关键零部件供应不足，博田原本的农业机器订单正面临无法按时交付的风险。“这些困难，只要能扛过去都是一个小插曲，作为科技工作者，我们有责任与国家共渡难关。”

智能高效环卫消毒机器人到达湖北一线

与耿博士连线时，他正忙着将机器送往抗疫一线。目前，博田已向苏州红十字会与民间社会公益组织“公羊救援队”捐赠出四台智能消毒机器人，其中两台已经到达湖北一线，被应用于孝感和黄石地区的防控消杀工作。（王政）