公安部：保障应急运输、民生物资运输车辆优先通行

人民网北京2月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，公安部治安管理局局长李京生表示，在解决重点医疗防控物资和生活必需品运输保畅方面，公安部要求全国省级公安机关设立并且公布了应急物资和重要生产生活物资运输保障专线电话，及时协调解决驾驶人员遇到的各种难题。

“在绝大部分卫生检疫站点，公安机关会同交通运输部门开设了专用通道，有针对性保障应急运输、民生物资运输车辆的优先通行。”李京生说，为进一步优化城市货车通行管理，允许持有“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”的车辆直接进城，适当放宽其他货车城市通行条件，减少限行区域、缩短限行时间，延长有效期限，切实保障这些物资能够在市内转运和配送。

李京生提出，对疫情低风险地区，要求撤销所有高速公路和国省干线公路检疫站点，恢复封闭的高速公路出入口和阻断的国省干线公路，严禁“硬隔离”或者挖断县乡村公路。

“对疫情中风险和高风险地区，要求不得在高速公路主线、服务区设立检疫站点，不得阻断国省干线公路，确需在高速公路和国省干线公路设立检疫站点或封闭高速公路出入口的，要求必须经过省级人民政府批准后才能实施。”李京生表示，部署各地公安机关会同交通运输部门，加大对随意采取设卡、封路、拦截、劝返等阻断交通违法违规行为的查纠力度。