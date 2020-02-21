“火线重奖”致敬每一位“战士”

“符合条件的因工作感染新冠肺炎殉职人员应评定为烈士”“争取为参与疫情防控的社区志愿者适当发放补贴”“武汉疫情防控特别优秀的可破格提拔”……近日，从国家到地方，一系列奖励政策密集出台。以多种手段重奖抗疫一线人员，传递出强烈信号：决不让干事的人吃亏。

战“疫”打响以来，医护人员、基层干部、警务人员、社区志愿者等众多群体一直在火线奔忙，虽职业有别、分工不同，但无不辛苦异常。在国家有困难、人民有需求之时，他们主动请缨、冒险冲锋，恪尽职守、不辱使命，用自己的辛劳甚至生命，守护着更大多数人的安全。每当提起这些“逆行者”，听到他们的相关事迹，多少人不禁泪目。及时奖励他们，是对这份付出的回报，也是对社会关注的回应。

倘若梳理战“疫”期间的一系列奖励政策，更能发现某种进阶的过程。一是奖励范围拓展，从表现突出者逐渐覆盖到所有参战者，社区志愿者等也在其列。二是奖励举措愈发多元，从物质补贴到职级晋升等均有涉及。这样的变化背后，是奖励政策与实际情况的不断贴近。在这场特殊的战斗里，凡做出贡献者、真正付出者，都理应得到认可。战“疫”当前，奖励虽轻重有别，但“不错过一个”的方式，能够极大地激发军心士气。

“不让干事的人吃亏”“让火线成为考察与提拔干部的一线”，是最朴素的价值观，也是社会有序运转的重要规则。让舍己为人的奉献者、脚踏实地的耕耘者、勤勤恳恳的劳动者，都因其付出而获得实实在在的激励，往小了说关乎每位劳动者的信仰，往大了说关乎社会公平。这样的正向激励与循环，就是在全社会传递尊重实干、鼓励担当的正能量。

战“疫”艰辛，不容丝毫懈怠。让我们看见和致敬每一位“战士”，为他们鼓劲加油，万众一心去争取最后的胜利。