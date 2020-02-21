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特殊时期糖友如何保血糖?居家远程诊疗开始了

2020年02月21日11:36 来源：人民网-健康时报

　　赶上疫情，不敢去医院拿胰岛素怎么办?不出门，在室内糖友如何运动?特殊时期，如何保持血糖平稳?面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，糖尿病患者无法前往医院进行正常复诊和取药。为解决糖尿病患者的诊疗困难，在疫情期间管理好血糖，中国卫生信息与健康医疗大数据学会糖尿病专委会通过“线上咨询”、“糖教小视频”等方式为糖尿病患者提供居家血糖管理远程支持。

　　东南大学糖尿病研究所所长孙子林、福建医科大学附属协和医院副院长刘礼斌、常州市第一人民医院院长华飞等七位糖尿病领域权威专家，为近千名糖尿病患者进行了在线问诊咨询；邀请多位专家录制的《疫情期间，糖友用药要注意什么?》、《特殊时期，如何保持血糖平稳》等八期糖教视频，观看量达上万人。

　　一对一在线诊疗

　　居家隔离期间，对于糖尿病患者最直接的影响就是运动量骤减，同时饮食不加以控制会导致血糖明显升高。针对居家期间的血糖管理，糖尿病专委会推出了咨询微信群，糖尿病患者可以将自己的疑问、困惑，以及血糖监测、用药等任何问题发到群里，有专业医生进行解答。

　　同时，对个别病情相对复杂的患者，糖尿病专委会值班专家建议，采用华益糖管家的一对一在线诊室在线咨询，在相对封闭的网络诊室，可以在不受其他患者的干扰下与专家进行充分沟通，并根据患者自己提供的检查单、用药史等提供个性诊疗意见。

　　录制视频讲解提示

　　疫情期间，由于不能及时与主治医生联系，很多糖尿病患者对于如何调整用药充满困惑，更有糖友根据个人经验盲目调整药物。针对这一情况，糖尿病专委会特别录制糖友相关注意事项，进行详细讲解，并在专家指导下，提示特殊情况下，建议哪些可以适量调整。

　　事实上，在录制“糖教视频”前，专委会通过问卷调查详细了解了糖尿病患者最关心的问题，并组织专家委员聚焦疫情期间，室内运动方案及注意事项，控糖的饮食建议、糖友用药注意事项以及如何制定个性化控糖目标等重点关注内容，同时通过大家常用的华益糖管家app、华益糖管家服务号、糖友在线等网络平台进行推广。

　　目前，在疫情的非常时期糖尿病专委会推出的“线上咨询”等公益活动还在进行，如果您有相关的疑问和困惑请扫以下二维码，将有专家在线帮助您正确控糖，安度疫期。

　　

活动入口：扫码入群，享专家大咖在线答疑。

(责编：许晓华、李轶群)


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