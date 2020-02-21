无限极安全复工保供应 云参观见证品质可控

在严格防控，确保员工健康安全，并得到当地政府部门批准及通过相关检查防疫工作的前提下，近日无限极全面复工生产，保障市场供应。2月18日，无限极采取云参观的方式，通过在线直播，邀请广大消费者、业务伙伴观看无限极新会生产基地、营口生产基地、物流配送、客服中心全面安全复工复产的情况。

图片说明：通过“云参观”，无限极向公众展示生产基地安全复工复产的情况

通过云参观，广大消费者更是见证无限极“透明工厂”——营口、新会两大生产基地运作的严格流程，了解高品质产品源头管控的工匠精神，深入了解生产过程的品质控制，更让大家了解到无限极在特殊时期，对生产卫生、品质管控的更高要求，更高标准，恪守“ 100 -1 = 0”的质量理念，让广大消费者放心、安心。

防疫复产两手抓

复工复产的首要条件是确保安全。无论是否在疫情之下，无限极一直遵循最高要求的卫生安全准则。进入生产车间的每位工作人员除了戴口罩，测体温，申报身体状况等外，还须进行二次消毒，就是在一次更衣的工作服外再套上一套白色洁净服套装，再次穿上鞋套，双手经过二次洁净与消毒等连串动作。车间洁净程度达到 10 万级，相当于普通外科手术室的洁净程度。

图片说明：在生产车间的员工严格执行防控措施，戴口罩、手套等全套装备

图片说明：在工作间，工作人员对门把手进行多次消毒

为应对市场正短缺的供货量需求，自复产开始，无限极两大生产基地立即开始极限产能，并从物料到货、物料报检、人员准备、设备维护及疫情防控等方面，制订多套保障方案支持供货。

图片说明：无限极生产基地车间开始复工生产

在物流配送方面，无限极采取多仓之间及时互相调拨，快速启动跨仓备货的方式，尽最大可能调用库存匹配客户订单，也有采取热销产品一仓发全国的方式，让每位客户更快地收到货品。

应对客户的咨询，无限极客服中心全面启动远程办公模式，提供畅通的线上人工服务。客户的电话需求确保 90%以上在 20 秒之内有工作人员接听。

实现“云办公”零障碍

除了在生产、物流、供应链等环节保障市场供给外，无限极还推出系列员工关怀举措，保障员工复工，例如推出多种“云办公”工具，企业员工灵活选用数码工具，实现在家办公零障碍，同时还给予在岗员工特殊时期关怀与福利。

共克时艰，同舟共济，没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。

特殊时期之下，无限极将积极履行企业社会责任、全力响应国家号召，以更高的安全生产标准把控生产，保障市场供应。无限极将继续秉承“思利及人”的核心价值观，坚持“弘扬中华优秀养生文化，创造平衡、富足、和谐的健康人生”的企业使命，为广大消费者提供高品质的中草药健康产品及服务。