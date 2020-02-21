当前若跑步 这几点要注意

抗击新冠肺炎，专家建议大家少串门、尽量不去人员密集的公共场所。那么，户外跑步还能继续吗？安全吗？不少坚持锻炼的人士或跑步爱好者都有这个疑问。记者就此采访了暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任医师李劼若，他表示，结合目前的疫情特点和病毒传播途径，非武汉地区的跑者做好足够的防护和准备，是可以户外跑步的。

1.身体情况良好，没有不适，有跑步习惯的朋友可以坚持跑，但从来不跑步的朋友就不要跑了。

2.在户外通风地方跑，不要在马路边或人多的地方跑，选择人越稀疏的时间地点越好，和其他路人保持2米以上的距离。

3.戴好医用外科口罩跑（最极端的情况是跑的路上遇到新型冠状病毒携带者的飞沫，但在2米以外的距离，戴了口罩，而且空气流通，被传染上的机率非常非常低）。

4.自己一个人跑，不要多人一起跑；降低跑步强度、速度、频率，健身性质的跑，30分钟左右最合适，不做大强度、长时间的跑。

5.跑后尽快回家换干衣服，避免受凉。

总的来说，做到以上要点，可以适当户外跑，这样可以增强体质。但是千万记住，增强了体质不等于就能抵抗病毒，防控疫情的各项措施还是要千万仔细做足。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城）