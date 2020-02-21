热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情期间 四个“一”让居家办公更高效

2020年02月21日09:23 来源：广州日报

新冠肺炎疫情下，很多企业都实行了居家办公。有没有什么提高居家办公效率的好方法呢？广东职防院专家为大家总结了“四个一”策略供参考。

第一个“一”：

调整一下办公时间

建议居家办公期间，按时上班，按时就餐，按时下班休息，保持自己正常的节奏。还可以在工作群内打卡，顺便与同事之间起到互相监督的作用。

第二个“一”：

设置一个固定办公位

如果家里没有书房，可以在餐桌和茶几等固定的地方办公。办公位置最好远离卧室，离沙发也有一定距离，最好看不见电视。

第三个“一”：

换上一套正式服装

换上平时上班穿的衣服，你的潜意识会自然提醒你：我是在办公，这是一个正式的场合，我必须专心工作！

第四个“一”：

制定一份日程清单

在正式开始工作前，可以把今天要做的事情写下来，制作一份日程清单；然后再一件件地划掉，这样可以有效帮助你在短期内将注意力集中在工作上，从而达到“高效完成任务”的目标。

温馨提示：主动和干扰物隔离，如零食水果、手机ipad、小猫小狗等。同时记得提前和家人沟通，说明自己在工作时间，勿打扰。

（全媒体记者何雪华 通讯员李旭东）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn