疫情期间 四个“一”让居家办公更高效

新冠肺炎疫情下，很多企业都实行了居家办公。有没有什么提高居家办公效率的好方法呢？广东职防院专家为大家总结了“四个一”策略供参考。

第一个“一”：

调整一下办公时间

建议居家办公期间，按时上班，按时就餐，按时下班休息，保持自己正常的节奏。还可以在工作群内打卡，顺便与同事之间起到互相监督的作用。

第二个“一”：

设置一个固定办公位

如果家里没有书房，可以在餐桌和茶几等固定的地方办公。办公位置最好远离卧室，离沙发也有一定距离，最好看不见电视。

第三个“一”：

换上一套正式服装

换上平时上班穿的衣服，你的潜意识会自然提醒你：我是在办公，这是一个正式的场合，我必须专心工作！

第四个“一”：

制定一份日程清单

在正式开始工作前，可以把今天要做的事情写下来，制作一份日程清单；然后再一件件地划掉，这样可以有效帮助你在短期内将注意力集中在工作上，从而达到“高效完成任务”的目标。

温馨提示：主动和干扰物隔离，如零食水果、手机ipad、小猫小狗等。同时记得提前和家人沟通，说明自己在工作时间，勿打扰。

（全媒体记者何雪华 通讯员李旭东）