发挥中西医结合在疫情防控中的作用

当前，疫情防控工作正在全面有效推进，但形势依然严峻复杂。2月10日，习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，“不断优化诊疗方案，坚持中西医结合，加大科研攻关力度，加快筛选研发具有较好临床疗效的药物”“要加强医疗救治，继续巩固成果，坚持中西医并重”。我们要坚持中西医结合，发挥中医药优势，尽快探索出更加有效的治疗方案和药物，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

习近平总书记非常重视中医药事业发展，强调要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。在这场疫情防控阻击战中，中西医结合正在发挥重要作用。从各地医疗队人员构成上看，既包括西医也包括中医；从诊疗过程来看，西医治疗和中医治疗有效结合。2月6日，从湖北省中西医结合医院和武汉市中医医院治愈出院的23例患者，在住院期间都接受了中西医结合治疗，这说明中西医结合方法在防治新冠肺炎中是有确切疗效的。实际上，在2003年抗击非典时，中医药就发挥了积极作用，表现在缩短平均发热时间、改善全身中毒症状、促进肺部炎症吸收、改善免疫功能、减少激素用量、减轻副作用等方面。在防治新冠肺炎中，我们仍然要坚持中西医结合、中西医并重，充分发挥中医药的优势。

现代药理学研究表明，不少中药具有解热、抗炎作用，可改善患者发热症状、控制肺部炎症扩散、促进炎症吸收，起到多方面、多途径、多靶点的作用。此外，在抗病毒的同时，中医药干预的优势还在于可调节人体免疫功能，激发机体自身防御能力。对于普通患者的救治，中西医结合治疗可重点关注改善症状、缩短疗程、促进痊愈。普通患者常以发热、干咳、乏力症状为主，部分患者有憋喘、肺部散在渗出等症状，中医药可采取宣肺透邪、芳香化浊、清热解毒、平喘化痰、通腑泻热等治法。对于重症和危重症患者，中医药在减少肺的渗出、抑制炎性因子释放、稳定血氧饱和度、减少抗生素使用等方面都具有作用。重症和危重症患者出现呼吸困难以及血氧饱和度明显下降，需要借助呼吸支持甚至是有创机械通气。此时在西医治疗的基础上，配合中药干预，可以在稳定血氧饱和度、改善患者呼吸、抑制炎性因子释放等方面起到一定作用。对于恢复期患者，要着眼加快康复进程。一些处于恢复期的患者，病毒的核酸检测虽然已经转为阴性，但乏力、咳嗽、精神状态差等症状仍然存在，特别是患者肺片的变化和临床症状并不对称、不同步。患者出院了，但肺部还存在未吸收的炎症，身体可能还没有完全复原。继续采用中药治疗，有助于改善患者症状，促进损伤脏器组织的修复。还有一些患者出院时免疫功能仍低下，更需要积极治疗。

新中国成立以来，中西医结合事业取得令人瞩目的成就。打赢疫情防控阻击战，我们要发挥中西医结合的优势与特色，不断提高疗效，提高治愈率、降低病亡率。

（作者为中国工程院院士、天津中医药大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 09 版）