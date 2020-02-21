防疫期3种情况立即就医

防控新型冠状病毒感染的重要措施之一就是少出门，但如果确实生病了怎么办？什么情况下必须马上去医院？什么情况可暂缓就诊？必须去医院就诊如何做好自我防护？记者采访了相关专家，给出了具体指引。

这3种情况需立即就医

广州市第八人民医院感染病中心ICU主任李粤平介绍，有3种情况必须马上就医：

一是内科急症，比如说老年人，因为现在是冬春交替之季，温差较大，既往有糖尿病或者有冠心病基础的人很容易诱发心梗，危及生命。如果老年人或者有基础疾病的人突然出现心慌、头晕、胸闷等，一定要马上就医。

二是外科急症，如急腹症，如果突然肚子痛、又涨又硬、拉不出大便等，就要小心了。因为春节期间大吃大喝，很容易出现重症胰腺炎或者肠穿孔，严重的会危及生命，如果突然出现这一类突发的肚子剧痛问题，一定要立即去医院。

第三种是儿童发烧问题。这个时期病毒比较活跃，容易出现各种呼吸道疾病或者手足口病等，最明显的临床表现就是发烧。如果孩子发烧，如何判断要不要去医院呢？主要看两点，一是吃东西，二是精神，如果孩子精神好，吃东西没问题，就可以自己在家吃退烧药，通过用温水擦身擦脸、多喝水、网上问诊等措施处理。因为病毒感染大多是自限性的，熬过这个阶段就没问题了。但如果孩子发烧超过39℃，精神不好，不好好吃饭，连平常最喜欢看的动画片都不看了，那这个时候就必须去医院了。

“因为儿童的疾病发展很快，担心发展成脑炎，一旦发展为脑炎，会留下严重的后遗症或者危及孩子的生命，必须立即就医。”李粤平说，除了这三种情况，其他的都不用着急去医院，很多医院都开设了网上问诊，可以通过这种方式来解决问题。

记者了解到，目前广州市多家医院都开设了网上问诊，包括中山一院、中山二院、中山三院、暨南大学附属第一医院、珠江医院、广州中医药大学第一附属医院、广州医科大学附属第二医院等。

去医院须注意这两点

如果必须去医院就诊，如何做好自我防护呢？

李粤平介绍，关键是两点，一是戴口罩，一是手卫生。戴口罩之前就要洗手，洗干净手再戴口罩。另外去了医院以后千万不要乱摸，特别是电梯等公共区域。她介绍了一个小窍门，“可以带上纸巾，按电梯时，用纸巾包住手指按，按完电梯马上扔掉。”

广州市妇女儿童医院是此次收治新冠肺炎的定点医院。广州市妇女儿童医疗中心副主任龚四堂介绍，建议患者尽量通过互联网医院相应专科网上咨询和问诊。特殊情况必须回医院诊疗的患者，请按专科通知的指定时间，做好个人防护措施回院就诊。

广州市妇女儿童医疗中心内科部主任兼感染科主任徐翼博士介绍，如果儿童生病必须去医院，到医院就诊时必须戴口罩。疫情物资紧缺，有条件应先选择儿童N95防病菌口罩，其次儿童外科口罩→儿童医用口罩→一次性口罩，指导孩子正确使用口罩。

徐翼表示，孩子在医院就诊的过程中，全程不要碰触公共区域的物体表面（尤其是电梯按钮等频繁碰触的表面），在医院不要吃东西，大小便后、接触不洁物体后要及时洗手，教会孩子七步洗手法。就诊完毕回家后，应马上洗手，立即更换衣服鞋子，正确处理口罩，彻底全身清洁，包括用盐水漱口等。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员贾卫东、周密）