粮食稳产保供，是稳经济、稳全局的压舱石，“菜篮子”产品保供稳价，是稳预期、稳民心的基本盘

保障重要农产品有效供给，始终是“三农”工作的头等大事。粮食稳产保供，是稳经济、稳全局的压舱石，“菜篮子”产品保供稳价，是稳预期、稳民心的基本盘。深入贯彻落实今年的中央一号文件，需要有力保障粮食、生猪等重要农产品生产稳定、有效供给。在国内经济下行压力加大、国际局势风云变幻的复杂局面下，尤其是在当前防控新冠肺炎疫情的关键阶段，这一举措具有更加重要的意义。

落实中央关于保障重要农产品有效供给的要求，必须在今年的“三农”政策安排和工作部署中，坚持防控疫情、稳产保供两手抓、两手都要硬，着力夯实重要农产品稳产保供基础。

粮食生产，要夯实基础，突出“稳”字。要根据现有的粮食产能基础，切实稳住今年的粮食种植面积、稳定粮食产量，为粮食保供筑牢基础。做到这一点，必须强化粮食安全省长责任制考核，进一步增强地方政府保障粮食安全的责任意识和大局意识；加大对产粮大县的奖励和支持力度，夯实地方重农抓粮的积极性和责任心；要深入推进农产品收储制度改革，探索实施更加有效、合规的补贴措施，进一步完善农业支持政策体系，保障农民种粮基本收益，保护好农民种粮务农积极性；要增加今年高标准农田建设等农业基础设施项目安排，促进提升农业抗灾水平、提高粮食综合生产能力；要深入推进农业供给侧结构性改革，促进农业高质量发展，提高粮食质量和品质。

“菜篮子”产品，要严抓落实，突出“实”字。严格落实各级政府的责任，尤其要压实“菜篮子”市长负责制，抓好非洲猪瘟防控，多措并举恢复生猪生产。另一方面，要落实政策，推动已经出台的扶持政策落实落地，尤其要注重充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，引导转变生猪产业发展方式，促进转型升级。此外，要顺应食品供需结构变化趋势，大力发展禽肉、牛羊肉、水产品等生产，促进调优畜牧养殖结构。只有突出抓好“菜篮子”工程，进一步完善相关政策措施，按照保供稳价新形势新要求，才能促进“菜篮子”产品生产结构升级、体系优化。

农产品市场供应，要确保稳定有序，突出“畅通”。目前我国粮食等重要农产品库存充裕，总体供给充足，能够满足老百姓正常生活需要。在当前防控疫情的关键时期，农产品市场供应要突出抓好三个“畅通”，即信息畅通、运输畅通和物流畅通。进一步加强市场监测预警，完善应急调控体系，确保农产品流通有序、供应充足、价格基本稳定。与此同时，要进一步抓好农产品产销衔接、供需平衡，充分发挥新型流通业态和“互联网+”优势，加快构建农产品现代市场流通体系，促进农产品出村进城，实现优质农产品产得好、销得出、卖好价。

（作者为同济大学特聘教授，中央农办、农业农村部“乡村振兴专家咨询委员会”委员）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 05 版）