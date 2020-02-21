各级党委和政府要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒

一个体温计、一筐蔬菜、一盒鸡蛋，还有米面油……现在，全国有许多社区工作者、志愿者每天为居家隔离的居民送去生活必需品，随访健康状况，为居民提供引导就医、转诊、咨询等服务。他们的无私奉献，是新冠肺炎疫情防控中的动人风景，不断筑牢着疫情防控的“社区防线”。

习近平总书记指出，“社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。”把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。充分调动和利用社区力量，配合收治的医疗机构进行分级分类分层管理，就可以形成有力而广泛的联防联控、群防群控战线。各级党委和政府要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。

把防控力量向社区下沉，需要充分发挥基层党组织的动员能力。社区分布广泛、人口众多，要真正把防控力量下沉到社区，就要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，把基层党组织和广大党员全面动员起来，发扬不畏艰险、无私奉献的精神，坚定站在疫情防控第一线，做到哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。充分发挥基层党组织横向到边、纵向到底的动员能力，才能把社区居民发动起来，让网格化管理发挥效用，让“早发现、早报告、早隔离、早治疗”落实落细，构筑起疫情防控的人民防线。

把防控力量向社区下沉，需要保障人力物力，也需要专业知识。应该看到，对于未发现病例或未暴发疫情的社区来说，多投入人力即可加强社区防控力量。但对于出现疫情的社区来说，社区工作者需要具备一定的专业公共卫生知识。因此，在排查出密切接触人员后，需要社区卫生服务机构医务人员主导随访管理，开展预检分诊，引导发热人员到发热门诊就医。同时，需要为社区工作者提供足够的防护物资，才能为预检分诊创造条件，确保发热人员尽快就诊，实现应收尽收的目标。

把防控力量向社区下沉，还需要创新基层治理，凝聚防控合力。如今，信息化发展迅速，很多社区利用新一代信息技术开展人员摸排，甚至用无人机检测体温；家庭医生通过电话、APP、微信开展咨询，随访密切接触者。这些手段大大加强了社区力量，使社区防控工作更加高效。同时，社区防治和医院救治高效协同，才能形成应对疫情的强大合力，遏制疫情扩散蔓延。

社区工作人员在抗击疫情的一线，帮我们保护家园，理应得到社会各界的尊重和关爱。要保障他们的生活、心理健康，让他们踏踏实实地投入抗疫前线。齐心协力、共克时艰，筑牢疫情防控的“社区防线”，我们就一定能打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 05 版）