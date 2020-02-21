徒步九十公里 赶回村里抗疫

“你的菜到了，土豆3斤、洋葱3斤、鸡蛋6斤……”

2月19日下午3点，潘世国正在给村民王海军清点代购的生活用品。对账结束后，潘世国交代他，如果再有什么需要就给他打电话，他下次集中去镇上买。说完，潘世国又赶去下一户村民家里送东西。

疫情防控期间，帮村民“跑腿”送生活用品成为潘世国的工作常态。

现年57岁的潘世国是湖北十堰市郧阳区白桑关镇淘沟河村扶贫工作队队长。1月26日，潘世国正在十堰市顾家岗社区的儿子家里过春节，突然收到工作群里发布的紧急通知：“请同志们明天尽快返回驻点扶贫村开展疫情防控工作。”潘世国没有丝毫犹豫，收拾行装就出发。

“这里离白桑关镇驻点扶贫村有90多公里，外面还下着雪，没有车辆根本不可能去上班。”妻子和儿子都在劝说他。“那就走回去！” 潘世国当时就下定了决心。妻子不放心他一个人走，要求和他同行。

1月27日，潘世国和妻子早早起床吃了饭就出发。夫妻俩一起，走了80多公里路，在第二天深夜1点终于赶到了位于集镇上的家里，此时距离驻村帮扶点还有10多公里。

第二天，经过简单休整，上午11点，潘世国踏上了回村的路，沿途经过了6道登记和测温点。下午1点钟，他终于赶到了淘沟河村，90多公里，他走了22个小时。

如今在淘沟河村，老潘一直在忙碌。除了代购生活用品，他还要摸排村民的发热情况，负责值班，巡回宣传，上门劝导。“现在大家都在一线辛苦奋战，我是党员，关键时候不能撂挑子！”潘世国说。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 04 版）