温馨家书一封 激励战斗一线

“一定保护好自己，平安回家……”2月18日，一封写给抗疫一线妻子的信，送到了武汉协和医院西院医生王维慈的手上，看到信的一刹那，她热泪盈眶。

这是王维慈奋战在一线的第二十五天，更是具有特殊意义的一天。“今天是孩子的生日，无法相聚，没有礼物，仅以此信赠予抗击疫情前线的你。”丈夫的信字字恳切，牵动着王维慈心绪的同时，也给了她继续战斗的力量。

武汉协和医院西院是危重症新冠肺炎患者定点收治医院，作为血管外科医生，王维慈从除夕夜便开始组织科室医生，投身于防护和治疗培训。

“大年初七，我们开始救治危重症新冠肺炎患者，随后便开始连轴转。我们是党员突击队，必须挺在最前线，大家快一个月没有回家了！”至今，王维慈已参与救治了近60名患者，治愈出院8人。

2月19日下午，协和医院西院区新一批31名重症患者病愈出院。“恭喜你们可以出院了，回家记得好好休息！”看着自己照料的病患顺利出院，王维慈不忘再“嘱咐”几句。“病人的康复就是对我们付出的最大肯定，这一刻觉得连日来的辛劳都值了。”

每天高强度的工作让人疲倦，在信里，丈夫给王维慈鼓励：“当你因为工作疲惫、委屈的时候，我心疼。但我会克制着自己的私心，告诉你要坚持下去。”

“丈夫给我发了很多消息和照片，我顾不上细看，但我知道他把孩子们照顾得很好，我很放心。”记起今天是孩子的生日，王维慈下夜班后，特地朝窗外家的方向看了一眼。

在城市的那一头，儿子用五颜六色的彩笔画上了对妈妈的思念。画里，有王维慈和丈夫，还有可爱的孩子们。女儿用稚嫩的字体写道：妈妈最棒，我们会乖乖地等你归来。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 04 版）