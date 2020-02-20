华大基因与猛犸基金会等向日本捐赠新冠病毒检测试剂盒

人民网北京2月20日电 据中国驻日本国大使馆官网消息，今日，中国驻日本国大使馆发言人就中方向日方捐助新型冠状病毒核酸检测试剂有关情况答记者问，驻日本国大使馆近日通过中国深圳华大基因科技有限公司和深圳市猛犸公益基金会，紧急向日本国立传染病研究所捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒。

中国驻日本国大使馆官网截图

中国驻日本国大使馆发言人表示，近来，日本国内新型冠状病毒肺炎疫情持续发展。中方对此高度关注，感同身受。得知日方新冠病毒核酸检测试剂不足后，中方立即向日方表达提供协助意愿，并采取行动。经过多方协调，近日，中国驻日本国大使馆通过中国深圳华大基因科技有限公司和深圳市猛犸公益基金会紧急向日本国立传染病研究所捐赠一批新冠病毒核酸检测试剂盒。

“病毒没有国界之分，需要国际社会共同应对。中方愿继续向日方提供力所能及的帮助，密切开展沟通合作，携手早日战胜疫情，共同维护两国人民健康安全以及地区和世界公共卫生安全。”该发言人进一步答道。

20日下午，华大集团董事长汪建通过@BGI华大基因官方微博发声称，华大基因与猛犸基金会等单位联合捐赠的新冠病毒核酸检测试剂盒前几天已抵达日本，坚信中国、日本及全球国家在此刻的命运是共同体，一定能够战胜这场疫情。

华大基因官方微博截图

核酸检测试剂盒是一种在传染病检测中广泛应用的诊断试剂产品，也是现抗击疫情第一线的“必需品”，为疑似病例确诊、病患康复出院等提供科学判断依据。

本网从华大基因科技有限公司方面获悉，该公司于1月14日完成研发RT-PCR新型冠状病毒核酸检测试剂盒，1月26日通过国家药品监督管理局审批。截至2月18日，华大基因已向湖北及其他省份捐赠10.25万人份新冠病毒检测试剂盒，另截至2月11日，配合第三方爱心机构向全国各地捐赠试剂盒共计15.69万人份。与此同时，武汉华大医学检验所团队运营的武汉“火眼”实验室日前具备每天万人份检测能力，华大基因在全国新冠病毒核酸检测每日通量可达5万人份。（尹莉娜）