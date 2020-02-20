中国亚洲经济发展协会捐资抗疫

截至今日，中国亚洲经济发展协会协会会长团、分支机构、秘书处累计捐款1200余万元，捐助物资包括口罩、护目镜、医疗设备、药物、食品、衣物等价值超过2000万元。累计捐助已超过3000万元！并通过跨国采购，共筹集到医用口罩12.5万个、医用手套12万个等医用物资，共计120箱。

2月1日，面对新型冠状病毒感染的严峻形势，中国亚洲经济发展协会紧急召开党支部会议，动员党员起先锋模范作用，根据国家民政部对社会组织的有关要求和倡议，协会充分利用分支机构和会员企业资源，积极开展对疫区的防疫抗疫的支援行动，同时还召开了部分会长会议，部署亚经协下一步的防疫行动落实工作。

2月8日，中国亚洲经济发展协会发出倡议书，协会通过海外联络处和政府资源联系到一批日本、韩国的医用口罩、手套、防护服等急需物品，倡议协会会长团、分支机构、秘书处以实际行为体现责任责任担当，捐助灾区。

截止目前，已筹得善款近百万元，此外，协会常务副会长单位红豆集团董事长周海江，以个人名义捐赠党费1000万元，红豆集团旗下红豆股份党委与通用股份党委为抗疫一线捐赠、调配急需物资；协会常务副会长单位均瑶集团旗下湖北均瑶大健康公司全球采购防疫用品驰援，吉祥航空、九元航空全球免费运送捐赠物资，目前募集捐赠超过1000万元的物资；协会常务副会长单位四川成都大陆集团累计捐赠了价值2777600元的物资；协会副会长单位、伽力森主食企业（无锡）股份有限公司捐赠的首批20000份冷冻面条，首发专车直送武汉。协会常务副会长杨大陆、副会长徐建胜在已捐款捐物的情况下，二次响应倡议，再度参与协会募捐五万元、两万元。