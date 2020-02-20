流动人口防控科学、严格、理性，国家卫健委流动人口服务中心提出防控建议

新冠肺炎防控工作需要对人口流动进行一定控制，复工复产工作又需要一定的人口流动。如何做好人口流动工作，取得“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”双胜利？ 近日，国家卫健委流动人口服务中心课题组发布《新冠肺炎防控要重点关注流动人口的聚集与流动》文章，对流动人口防控工作给出建议。

文中表示，流动人口是易受传染病风险威胁的群体，也是容易促进传染病疫情传播的群体。切实加强对流动人口疫情的防控，切断传播的途径和链条，对保护好全民健康至关重要。

2月19日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员李涛也对企业应对员工复工焦虑情绪给出了建议。

要重视人口流动带来的隐患，但勿需过分紧张

国家卫健委流动人口服务中心课题组认为，当前，我国诸多地方开始复工复产，在这种形势下，如何保持好复工复产与疫情防控间的平衡问题备受关注。

国家卫生健康委流动人口服务中心课题组建议：第一，加大人口流动临时管控措施力度，减少不必要的人口流动，切断传染源，防止疫情扩散。第二，流入地城市对流入人口全面落实疫情防控措施，面对春节后返程复工带来的人口大规模流入，在全力“防输入”的同时，高度重视做好“防扩散”工作。第三，在做好流动人口疫情防控的同时，要切实维护好流动人口的健康权益和合法利益。

此外，复旦大学社会发展与公共政策学院教授任远曾表示，“在复工过程中，人口迁移和通勤会导致人口的流动性增加，这会增加疾病传播的风险，值得重视。但是，复工复产对传染病扩散的风险，并不会像想象中的那么大，不必过分担忧。”

流动人口数量大，是拉动经济增长的重要一环

课题组认为，根据相关统计数据，2019年，我国流动人口的总数达到2.36亿人。人口流动是市场经济条件下人力资本合理配置的有效方式，其数量和频率是经济发展活力的重要表现。此外，流动人口对于消费、文化交流等方面的发展大有裨益，是拉动经济增长不可忽视的一环。

当前，我国进入了新冠肺炎疫情防控的关键阶段和攻坚时期，大批企业的复工复产会带来人口回流，流动人口的管控和服务工作随即成为重点工作。

根据国家统计局2015年开展的各城市常住流动人口统计，经对全国1%人口抽样调查，我国仅北京、上海、广州、深圳，四个城市总流动人口数量超过3291万，而这四个城市正是我国经济发展的主力军，可见流动人口对于经济发展的重要性。

近年来，这次疫情严重的武汉市经济发展速度不断攀升，随之，常住流动人口也由2015年的370万人增长到超过500万。

数据来源：国家统计局2015年全国1%人口抽样调查数据测算

流动人口区域跨度大，春节期间流动密集

课题组认为，我国幅员辽阔，人口基数大，人口流动的整体区域跨度也大，在人口的流动过程中，为防疫、“战疫”带来压力。

根据2018年国家统计局公布的我国各省流动人口数据，除东南沿海地区是人口流动的热门区域外，近年来，中部的湖北、湖南，西部的四川等省份流动人口数量呈现出不断增长趋势。

数据来源：国家统计局2018年人口抽样数据测算

湖北省2010年流动人口总数量接近800万，到2018年，湖北省流动人口总数量超过1200万，八年间，湖北省流动人口增加了400万。

此外，春节期间是我国人口大规模迁移流动的特殊阶段。人口流出规模大的城市，返程复工后人口流入规模相应也大。

正所谓，有压力才有动力，要转压力为动力。人口流动及复工复产对疫情扩散的风险并不会像想象中的那么大，不必过分担忧。科学防疫、严格防控、理性对待，才是面对当下疫情的正确举措。（李凌宇）