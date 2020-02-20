河北邯郸复兴区疫情防控 帮扶企业复工复产 “两手抓”

日前，河北省邯郸市复兴区委、区政府一手抓疫情防控，一手抓企业复工复产帮扶。截至2月17日，该区复工企业已有23家，复工率46%，各企业正稳步推进生产经营。

据了解，复兴区委制定了《复兴区企事业单位复工复业疫情防控方案》（1+13）总体方案，建立区级领导、分包部门和属地形成“三位一体”的包联机制，督促企业严格执行疫情防控指南。

同时，按照“一策、六表、三公示、三同步”的要求，助推企业复工。“一策”，即企业自身制定的复工联防联控预防工作方案和应急预案；“六表”，即职工假期每日行程记录表、体温监测登记表、职工每日进出厂区体温监测登记表、防疫物资库存及发放明细表、重点区域消杀记录表、物料及产品消杀记录表和进出车辆物资消杀登记表，“三公示”，即在企业群、厂区醒目位置、责任区域进行实时公示；“三同步”，即按照企业复工申请，坚持同步受理、同步审核、同步验收，确保48小时内开工。

此外，复兴区对于已复工的企业，由行业主管部门在各企业内建立了“一员三单”机制，即派驻企业帮扶员，严格落实验收单、提示单和正面清单。由区级领导牵头，行业主管部门和属地单位组成联合督导组，对辖区企业进行巡回督导，严厉查处防控防疫措施不到位，缓报、瞒报、漏报疫情的企业。对未经审核擅自复工复业、不满足复工复业基本条件的企业，以及复工复业后管控措施落实不到位的，先停业后整顿。

据复兴区工作人员介绍，在加快复工的同时，复兴区正在有针对性的对企业用工、物流和原材料等遇到的问题，帮扶解决，用好政府调控之手，精准给予补贴支持，引导支持企业复工。