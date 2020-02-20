领不领工资，“火神山建设者”都值得尊敬

2月18日，朋友圈流传一张微信截图：参加火神山医院建设的工人结算工资时，许多工人坚决不领工资，说武汉现在这么难，我们也想做些力所能及的事……随即引发关注并获赞。当晚，火神山医院承建方中建三局负责人接受采访时证实此事，不过没领工钱的是部分志愿者，走的时候也没有留下联系方式。

工人也好，志愿者也罢，都是火神山医院的建设者，都在抗疫特殊时期做出了巨大贡献。按约定领取工资，是他们应得的报酬；不去领也是其心意。总之，拿工资是本分，不拿是情分，要不要工钱，他们都值得尊敬。

疫情紧急，此次火神山医院筹建，创下了举世罕有的中国速度。而这背后，则是一个个具体的劳动者巨大的付出。据此前媒体报道，一位参加建设的农民工说，昼夜施工，汗水流了干、干了流，非常辛苦，再加上疫情凶猛，每个人的精神也高度紧张。可以说，建设者们不避风险的奉献精神，是金钱所无法衡量的。

值得注意的是，在爆料部分工人不要工资后，一些人表示，对他们的赞许，不该变成对正常拿工资者的道德绑架。

的确，对于这些建设者来说，既要褒扬他们的不辞辛苦、不惧感染，也要承认他们有领取报酬的权利。更何况，在疫情肆虐的特殊情况下，劳动报酬中所凝结的，不仅是其劳动价格，也有形势与环境、危险与灾难。

大疫当前，每个人都在找自己的位置，并以自己的方式做贡献，有人捐钱，有人捐物，有人出力，这些都是善行，都值得尊敬。也正是因为有了这样一批普普通通的劳动者，这个社会才充满了温暖和爱。但这中间需要注意的是，没有必要刻意强化这样的捐助，更不能用大义、美德去暗示普通劳动者。

一个健康的社会生态，应有宽容、悲悯与同情之心。凡事多一点推己及人，多一点理解与同情，事情就会好很多。毕竟，能在这个特殊的危难时期，冒着生命健康危险参加建设，已经足够让人尊敬。

□龙之朱（媒体人）