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日常诊疗不可一关了之

2020年02月20日11:21 来源：健康报网

　　2月17日，国家卫生健康委办公厅发布《关于加强疫情期间医疗服务管理满足群众基本就医需求的通知》。《通知》强调，湖北省和武汉市要毫不放松地做好疫情防控工作，同时重点保障肾功能衰竭、肿瘤及其他需要维持定期治疗患者的医疗需求，保障孕产妇、儿童、老年人等重点人群的医疗服务，保障必需的急诊服务。湖北省以外的地区，不能采取停诊的方式将日常医疗服务一关了之。

　　《通知》对满足不同患者的医疗需求提出了明确要求。对于急危重症患者，不得推诿拖延，并保持院前急救和院内急诊正常开放，加强急诊急救预检分诊。对于门诊慢性病患者，视患者病情可以将其处方用量延长至12周；必要的检验检查和常规复查等，可指导患者在就近的医疗机构进行。对于肾功能衰竭患者、肿瘤患者及其他需要维持定期治疗的重症患者，原则上医疗机构应当提供不间断的医疗服务；确因疫情防控需要不宜继续提供的，应由患者居住地附近具备相应医疗能力的医疗机构接续承担。对于孕产妇和新生儿，坚守母婴安全底线。对择期手术患者，要加强与患者沟通，另行确定手术时间。

　　《通知》要求，医疗机构通过测算各临床科室患者就医需求，对可调用的医疗资源及时进行合理分配和调整，保证现有医疗资源有效利用最大化。大力推行非急诊预约挂号、预约检查，引导患者分时段就诊，加强门诊患者预检分诊，严格执行“一人一诊一室”。同时，有效开展互联网诊疗咨询服务，加强线上就医指导。

　　《通知》提出，不仅要加强门急诊预检分诊、发热门诊等重点部门的管理，还要加强其他非重点部门和普通病区的管理，及时将发热患者与普通患者区分开来；指导医务人员做好个人防护，降低医务人员暴露风险。同时，要加强宣传，及时向社会公布医疗机构有关诊疗信息，引导患者合理选择就医。（首席记者姚常房）

(责编：许心怡、许晓华)


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