来景人员，“瓷都疫安”喊你来“领证”啦！

2月19日，“瓷都疫安”正式上线。所有拟从外地进入景德镇市辖区的人员均可通过便捷扫码登记，凭证进入“瓷都”。此举是景德镇市落实江西省委、省政府“以实行分区分级精准防控为抓手，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复”工作要求，以信息化手段“精准防控”，保障复工复产人员流动的一项重要举措。

据悉，“瓷都疫安”由景德镇市防疫指挥中心联合中国联通江西省分公司，免费提供技术支持，高效顺利完成建设。

具体来说，从2月19日起至疫情全面结束，进入景德镇的人员都可以通过扫“瓷都疫安”来景人员登记二维码，填写个人身份信息及去往具体住址，通过审核后获得“电子通行证”便捷入景。当前，该二维码已通过互联网、报纸、电视、短信、城市各入口立牌等方式进行公布。

特别提醒：非从外地进入景德镇市辖区的人员请勿扫码填写

为实现城市入口高效通行，完成快速登记、快速入景，拟入景人员可提前获取二维码填写相关信息，生成“电子通行证”；对无法独立完成“空中登记”的人员，家属可提前帮助扫码填写并保存生成的 七位“通行编码”及截图，或者在入景处取得工作人员的帮助；更贴心的是，所有漫游来景手机用户在进入景德镇辖区时，还能收到三家通信运营商带链接的短信提醒，以方便扫码进行“空中登记”。

据悉，“瓷都疫安”来景人员信息管理系统，是继17日江西联通联动全国联通力量，借助联通云、大数据和系统集成能力优势，仅用时16小时，高效成功帮助景德镇市政府搭建“智慧社区疫情防控监控平台”后，立马上线的一套疫情防控具体场景应用。接下来，还将实现景德镇全域人口全覆盖，让所有市民出入不同场景均“有证”可循，助力完善社区联防联控体系，助力防控力量向社区下沉。

疫情期间，江西联通积极响应政府号召，勇担央企责任，充分发挥云计算、大数据、工业互联网等业务创新优势，还免费推出了“云视频”、“云办公”、“云课堂”，“智慧城市”大数据疫情监控、“工业云平台”等一系列产品服务，并在江西联通官微号上架“社区出入防控”、“路条证明”、“疫情信息助手”等系列疫情便民服务，助力全省“复工复产复学”，助力打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。