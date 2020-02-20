防疫宅家用眼过度伤不起 科学护眼这样做

防疫时期，宅在家里玩手机、玩电脑、看电视、看书等是很多人的常态。长时间用眼，你的眼睛还好吗？如何正确用眼？保护眼睛该怎么做？

一、如何科学用眼，减少对眼睛的伤害？

1.使用手机时，屏幕不要离眼睛太近，注意光线强度。

眼睛与手机的距离最好保持在30cm以上，40cm左右，如果看不清可以适当调整字体大小。此外，不要在光线过亮或过暗的情况下使用手机，在夜晚使用手机时建议打开夜灯，并将屏幕调整至较低的亮度。

2.控制用眼时间

不宜连续长时间看书、看电脑、看手机等，每隔30至40分钟应休息10至15分钟，眺望远处，让眼睛充分放松 。

二、如何科学护眼，缓解眼疲劳？

1.敷毛巾。如果眼皮耷拉、眼神惺忪，这很可能是眼睛血液循环不良的信号。此时可以将湿毛巾放入微波炉加热30至50秒，然后取出毛巾，等毛巾不烫手时，敷于眼皮1至2分钟，毛巾热敷有活血解乏的效果。如果眼球充满血丝，则可能预示着眼睛“上火”或有炎症，此时可用毛巾冷敷1至2分钟。

2.科学眨眼。紧闭双眼，让眼周肌肉紧张，坚持３秒后迅速睁开眼，眨上几次，再重复上面的动作至少４次。专家表示，外压可暂时提高眼睛内液体的压力，类似按摩，用力眨眼30秒有助消除眼皮浮肿。但需要注意的是，角膜有问题的人应慎用此方法。

3.多吃水果蔬菜。注意饮食合理搭配，如粗细粮搭配、荤素菜搭配等，少吃甜食，多吃富含维生素的蔬菜、水果及钙质食品，适当吃些海带、胡萝卜、芹菜、动物肝脏等。