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想提高机体抗病能力？就来这款茶！

2020年02月20日09:12 来源：羊城晚报

近日来宅在家里，很多人修身养性都喝上茶。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授向你推荐一款茶，有补气、升阳、和血的功效，通俗地说就是可以提高身体的抗病能力！

食材：西洋参片10克，三七片5克、赤灵芝片15克（米炒，可减轻苦涩味），黄芪15克，红枣3枚（去核）。

做法：把上述药材一齐置于养生壶内，加入清水1000毫升、煎煮40分钟，即可。代茶饮。（一般养生壶可保温8小时；饮完，可复煎1次。若用砂锅煎煮，则加入清水1500毫升，煎煮30分钟，倒出药汁后，即刻加入开水750毫升，煎出500毫升药汁，两次煎出液要贮存于保温瓶内保温，随时饮用）。

功用：西洋参性味甘微苦凉，善于补气养阴、清热生津；三七性味甘微苦温，长于散瘀止血、消肿定痛、补虚强壮；灵芝性味甘平，功善补气安神、化痰止咳；黄芪性味甘微温，能补气升阳、固表止汗、生津养血；红枣性味甘温，能补中益气、养血安神。诸物合烹，温润不燥，有良好的补气血、利血脉、调五脏的作用，适宜一般人群服食以提高机体免疫功能、抗病能力。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）

(责编：许晓华、李轶群)


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