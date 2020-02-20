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“我就想捐，别的没想”（众志成城控疫情）

记者 杨 凯

2020年02月20日09:04 来源：人民网－人民日报海外版

“我手里有四大箱口罩，大概有小两万个，想捐给县里医院。哥，你看看这事找谁说？”这天是腊月二十九，郝进找到在村里当干部的堂兄，开口求了这么一件事。

此时，新冠肺炎疫情正从武汉向全国蔓延，郝进老家所在的湖南省澧县城头山镇，毗邻湖北省，是市里防控疫情的重点。

城头山镇地方比较偏，可信息还算通畅。“90后”小伙子郝进刷抖音的时候，看到了县里医生护士缺口罩的消息。“口罩？”他心里一动。

说来也巧，去年，郝进一直在广东东莞一家口罩工厂打工。秋收的时候，因为老婆马上要生二胎，家里农活儿也忙，他就想着提前辞工回家。可是厂里现金流紧张，兑现不了剩下的两万元工资，怎么办？最后和老板商议，找了个折中办法，提了四箱医用口罩回了老家。

郝进本想着卖给县里的药房，可是家里卖葡萄、收草莓各种事情一忙，这事儿就耽搁了。没成想，到了年底，这批口罩倒能派上大用场了。

堂兄一听，赶紧拉着他找到村支书。村里找到镇里，最后县卫健局派车来拖走了这批口罩，一共1万8千只。

有人问他费用的事情。还有人对他说，你这些口罩是汗水换来的，现在口罩是紧俏货，收点钱可以理解。谁知郝进眼一瞪头一摇，说：“我就想着必须把口罩捐出去，别的可没想。再说，这个时候还想钱，良心哪儿去了？！”

(责编：李轶群、许晓华)


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