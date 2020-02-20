中粮集团 力稳一线“菜篮子”

1月23日、25日，武汉市先后在蔡甸区、江夏区火速建设火神山医院和雷神山医院。数千名建设者和医护人员与时间赛跑，披星戴月、风餐露宿，食品保障成了难点和重点。“建议中粮为武汉火神山医院和雷神山医院的建设者全力提供后勤物资保障。”1月26日，中粮集团湖北区域办公室负责人王世学向中粮集团总部汇报。

王世学的建议很快被中粮集团采纳。1月26日至30日，中粮集团委托湖北区域办公室向火神山医院和雷神山医院的建设团队捐赠米面油糖价值合计70.95万元。截至目前，中粮集团已为中建三局火神山医院现场项目部捐赠31.44吨大米、2000箱饮用水、1000箱牛奶、100箱食用油；为中建三局雷神山医院现场项目组捐赠15吨大米、5184箱饮用水、500箱牛奶、250箱食用油、6000桶方便面。

疫情发生后，湖北省尤其是武汉市，严重缺乏酒精等医疗防控物资。中粮生物科技迅速成立消毒酒精保供团队，立即组织力量转产消毒酒精。截至目前，中粮集团累计供应消毒酒精12550吨，覆盖湖北、广东、浙江等地。

为保障湖北粮油供应，中粮集团成立生产调度领导小组，组织下属各生产企业在认真做好疫情防控基础上，复产保供，并要求集团下属湖北周边工厂和中转仓保持米面油糖肉奶等粮油副食产品的充足库存，开通运输绿色通道，全力保障湖北省尤其是武汉市的粮油副食品供应。目前中粮日库存保持在15万吨左右，其中可供应武汉市、湖北其他地区市场的库存保持在5万吨左右。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 06 版）