大江东去，黄金水道船畅通

登上三峡船闸集控楼露天平台，俯瞰脚下的两渠碧水，这是三峡闸口里的通航河段。不远处，跨江大桥飞架南北，气势恢宏……

疫情来袭，三峡船闸作为长江黄金水道的咽喉，通航是否正常？上下船舶是否顺畅？记者一行来到交通运输部长江三峡通航管理局实地探访。

闸门缓缓打开，一艘满载货物的5000吨级船舶从上游缓缓驶入南线船闸。“疫情虽然凶猛，长江通航不断！”长江三峡通航管理局党委书记齐俊麟说。

疫情就是命令！大年三十晚上，三峡局员工放弃团聚，从四面八方连夜赶回单位……除夕夜，得知第二天早晨6点宜昌城区要实行交通管制，三峡船闸管理处傅蛟租了一辆车，于凌晨3点连夜提前赶回，确保第二天准时上班：“很多同志都已回家过年或在家隔离，我必须赶回来，保证运行力量。”

在船闸集控室，3名年轻人正忙着和过闸船舶远程联系……一问，都是大年初一就来上班。迄今，三峡局近300名员工坚守岗位，船舶通航一如往常……三峡船闸管理处处长彭新颜告诉记者，管理处专门成立了一支由46名青年和党员组成的先锋队；他们和单位所有人员隔离，吃住都在值班室，“这是一支核心部队，即使单位出现感染病例，也能保证不停航。”

疫情期间，由于交通管制，过闸船舶公司从陆地发来的物资补给上船成为棘手难题。“关键时刻显担当。”齐俊麟说，三峡局专门组织力量，着力解决船舶的物资补给“最后一公里”问题。

2月15日，驶至长江上游沙湾锚地的“圣通31”船舶物资告急！三峡局联系社会爱心车辆，依靠一张“防护物资绿色转运特别通行证”，将该船公司发至秭归县城的口罩、粮油等物资，送至三峡枢纽附近的仙人桥基地。三峡局下属的庙河海巡执法大队两名队员，再将这批物资搬上海巡艇，经过10多分钟行驶，顺利送至“圣通31”船上。像这样的义务转运，全局已超过20次。

每天早上8点，海巡艇的马达声响起，拉开停在锚地的船舶安检序幕。“请所有人员戴好口罩，在甲板空旷处等待……”上船前，负责安检的执法大队队员已经做了功课，在海事局协同平台，提前将待检船舶的证书开展了网上查验。“此外，再看下船员登记表，核对大队专门建立的从事水上服务船员数据库。”庙河海巡执法大队负责人宋宁宁告诉记者，数据库导入手机，一键就能查询；这样一来，整个安检过程可节约不少时间，最大化地降低人员集聚风险。

“现阶段正处于疫情防控关键期，请减少人员流动，在船所有人员做好疫情防控措施，感谢您的配合！”这样的喊话，每天在三峡锚地处仙人桥指令组要重复上百遍。

与船方员工“零距离”接触的临江坪海巡执法大队，在负责人周文武带领下，始终将“微笑、祝福、宣传”作为“安检”前的3个规定动作，安检员总是用会心的微笑安抚船员，用贴心的祝福问候船员，用温馨的话语做好“战疫”宣传。一句句温暖的提示，不仅缓解了过闸船方的紧张情绪，更驱散了疫情带给过闸船方的担心。

据长江三峡通航管理局统计，1月22日至2月17日，三峡枢纽累计安全运行524闸次，过闸船舶1786艘次，货运量651.89万吨。三峡大坝和葛洲坝船闸安全运行，三峡河段水上交通无事故险情发生，通航形势安全稳定，船舶过闸畅通有序。

“送船儿快过坝，让船员早回家！”齐俊麟说，他们的职责，就是让长江黄金水道畅通。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 06 版）