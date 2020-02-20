确保群众喝上安全水、放心水
黑龙江加强农村饮水工程疫情防控
人民网哈尔滨2月19日电 （记者方圆）日前，黑龙江省水利厅印发《关于做好当前农村饮水安全工作的通知》，对做好疫情防控期间农村供水保障和推进2020年农村饮水安全巩固提升项目实施提出要求。
《通知》强调，要全面做好疫情防控期间农村供水保障工作。各级水行政主管部门要认真履行行业监管责任，把责任落实到水厂、村屯、管水员，密切关注农村饮水安全状况，抓好农村饮水工程疫情防控工作，确保人民群众喝上安全水、放心水。实行水厂和供水井房封闭管理；严格安全隐患排查，对水源地、取水口等关键部位和水质净化消毒等重点环节全面覆盖不留死角；要加强水质检测和消毒，确保供水水质安全。各级水行政主管部门要积极主动与当地卫生健康、生态环境等部门对接，建立信息共享和工作协调机制。要建立健全疫情防控期间农村饮水安全领导责任制和应急处置机制，落实岗位工作责任制，做好农村饮水安全值班值守工作，及时掌握辖区内供水动态和疫情防控情况，确保群众反映的农村供水问题得到及时有效解决。
本版制图：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2020年02月20日 14 版）
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