“这样的扶贫医生，我们打心眼里钦佩！”

“谢谢你救了我妈妈！”一名年轻人拎着一篮鸡蛋走进许磊的办公室。实在拒绝不掉，等年轻人离开后，许磊跑到收费窗口给他母亲的就诊账户打进了200元。

许磊是浙江省宁波市海曙区对口帮扶贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县的挂职干部，现担任县人民医院副院长。许磊大年初五就放弃年假，赶回县里。一回来就遇上了特殊病患。

那是一名才3岁的小病人，不仅发烧39摄氏度、咳嗽症状明显，而且有流行病学史。几个小时后，当各项检查指标和影像学资料出具后，许磊认为与新冠肺炎疑似度很高，提出在核酸检测结果确定前必须先行隔离观察。但孩子的父母对疫情的严重性不了解，怀疑医院小题大做，不愿意隔离。许磊给远在宁波的两位专家分别打起视频电话。一番远程会诊后，他和贞丰县人民医院院长广跃乾力排众议，一边执行原计划，一边给家长讲解此次疫情的危急，终于让他们意识到了严重性。最终，小病人两次核酸检测呈阴性被安排到定点病房就诊，4天后顺利出院。

连日来，许磊已带领大家累计排除50余例外省返乡人员和密切接触者，同时还负责着感染科、综合ICU、急诊ICU里10多名脑出血、心衰等危重病人的抢救工作……每天休息时间不到6个小时。

广跃乾说：“这样的扶贫医生，我们打心眼里敬佩！”

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 13 版）