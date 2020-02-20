湖南安化县要求干部下沉一线
党员亮身份 防控有作为
人民网长沙2月19日电 （申智林、陈立辉）近日，湖南益阳安化县委下发通知，在疫情防控中进一步落实党员干部“亮身份、有服务、树形象”等举措，县级领导包片管理，县委组织部深入疫情防控任务较重的所有乡镇，对干部进行重点考察。
疫情防控期间，安化县委坚持在防控一线考察、识别干部，激励广大党员干部无惧急难险重，冲在最前。
据了解，安化县共有366名县派驻村帮扶工作队第一书记深入乡村落实疫情防控任务，92名疫情防控联络员在企业复工复产第一线抓防疫、促生产，县直部门400名工作人员充实在县城112处疫情监控卡点最前沿。
此外，安化县委成立25个督导组全程参与基层疫情防控工作，县纪委监委成立疫情防控“工作专班”，抽调80余名干部对全县各乡镇、县直单位以及重点区域开展明察暗访，累计问责防疫不力的党员干部60名。
版式设计：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2020年02月20日 11 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn