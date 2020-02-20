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疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控。在党中央集中统一领导下，立法、执法、司法等多部门积极行动，各环节共同发力，全面提高依法治理能力，为疫情防控工作提供了有力法治保障。

一份决定的诞生

上海人大常委会立法，为防控疫情提供法律保障

“第二条第四款，在防疫责任主体的认定上，建议把业主委员会也纳入进去，以压实责任”，在为《上海市人民代表大会常务委员会关于全力做好当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的决定》草案（以下简称《决定》）收集意见时，几位市人大代表如是反馈。

收到意见，上海市人大常委会法工委立法处工作人员立刻整理，汇总给了《决定》联合起草小组。起草小组成员没有耽搁、当下讨论，达成一致：有业委会的参与，会更好督促物业公司履行防控责任。

像这样的“征求意见—反馈—讨论—增删”的循环，始于1月29日。当天上午，在上海市人民大厦人大常委会机关412会议室，一次紧急会议召开。“防控新冠肺炎疫情，急需立法赋权有关部门及时采取各类紧急措施。”上海市人大常委会法工委副主任阎锐说。当天下午，上海市卫健委、商务委、经信委、人社局等十几个政府部门的有关负责人就开始了讨论，反映了防疫一线迫切的立法需求。

三次征求市政府相关部门的意见，两次征求常委会组成人员的意见，广泛征求政协、法院、检察院、基层立法联系点等单位以及市人大代表、有关专家的意见……

2月7日上午，上海市人大常委会会议审议并通过了《决定》。第二天，上海市政府发布通告，依据《决定》，要求全市严格执行公共场所体温监测和佩戴口罩的措施。此外，《决定》规定，个人隐瞒病史的，除依法严格追究相应法律责任外，有关部门应当将其失信信息向公共信用信息平台归集，并依法采取惩戒措施。

一起案件的侦破

山东临沂警方顺藤摸瓜，揪出制售伪劣消毒液团伙

抓获犯罪嫌疑人7人，当场查扣生产用原材料及半成品18吨，伪劣84消毒液2.5吨，涉案价值上百万元……在新冠肺炎疫情防控期间，李连杰和他的战友们成功打掉一处制售伪劣84消毒液窝点，防止假冒伪劣消毒液流入市场，贻害群众。

李连杰是山东省临沂市公安局河东分局相公派出所所长，他所在的派出所有38名民警、辅警，负责街道45个村的巡逻治安，管理服务人口10万人。

2月1日中午1点左右，河东分局接到群众举报，在小茅次村有生产伪劣84消毒液窝点。接到举报，河东分局马上给李连杰发指令。“当时我带着3个同事在附近巡逻，就赶紧又调了8个人，赶往小茅次村。”李连杰说，“我们4人一组，兵分三路，逐户摸排。”

村子有些大，大约摸排了40分钟，李连杰带的那一组，在村东头发现：一条巷子里，有5个人正往一个桶里倒水，巷子外也弥漫着刺鼻的气味。“看样子就是这，赶紧通知其他小组，过来围捕。”李连杰悄声命令，人手不够，贸然出击，他怕打草惊蛇。不一会儿，12人全部到位，进行围堵抓捕，犯罪嫌疑人当场被抓获。几天后，该窝点老板马某冲投案自首。

“制假售假有上下游，我们顺藤摸瓜，扩大打假战果。”李连杰说，“莒县有人帮马某冲销售假冒伪劣产品，我们赶赴莒县将嫌疑人何某春抓获。”目前，涉嫌生产销售伪劣产品的犯罪嫌疑人马某冲、何某春被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

一个企业的复产

江苏苏州法院依法恢复破产企业生产，保障防护物资供应

2月1日完成厂区消毒；2月2日完成生产调配；2月3日企业试生产成功，第一条生产线每天可生产KN95口罩2万个，一次性无纺布口罩10万个……

在江苏苏州吴江区，一家停产一年多、已进入破产程序的防护用品企业，从申请恢复生产到产出第一批口罩，只用了一周的时间。

1月27日，吴江区人民法院破产庭庭长张有顺接到一个电话，刚松防护科技股份有限公司管理人要求恢复生产，这家进入破产程序的公司可以生产口罩等防护用品。此前，裁定受理破产后，在法院的指导下，进入破产程序的刚松公司管理人苏州方本会计师事务所已经对库存的口罩开始清点并登记造册。“恢复生产，能够充分发挥债务人产能效用，首先考虑到社会公共利益，也有利于债权人、债务人的利益，我们第一时间向法院提出了申请。”苏州方本会计师事务所负责人说。

但是，已经进入破产程序的企业，要恢复生产，从程序上来说，要通过债权人会议表决通过，而第一次债权人会议要在3月份才能召开。“疫情防控不能等，后续仍需要大量口罩等防护产品，而刚松公司也具有生产口罩相应的资质和设备，等到3月份决定就太晚了。根据有关法律规定，在债权人会议前也可由管理人来决定是否能够恢复生产，报请人民法院予以许可。”张有顺说。

接到电话的第二天，吴江区法院法官紧急赶赴企业所在地汾湖高新区管委会商讨恢复生产事宜。经过与破产企业管理人、当地政府的多方论证磋商和实地勘察，吴江法院现场作出许可刚松防护科技股份有限公司恢复生产的决定，要求管理人尽快寻找相关行业内的专业人员和投资者。“工人都在本地，我们有快速恢复生产的有利条件。”刚松防护科技股份有限公司总经理蒋红元介绍。

随后，经过相关法律程序以及寻找资金和生产准备，短短的一周之内，2月3日，刚松公司已生产出第一批口罩用于防疫。

一场纠纷的化解

四川剑阁县法律服务覆盖线上线下，推动企业群众守法

“受疫情影响，已经签订的合同不能履行了，怎么办？”“这场疫情属于突发公共卫生事件，属于不可抗力，可以解除合同。”

王凌川在电脑上打开微信，飞快地敲着键盘，对数十条咨询信息一一回复，并不时查阅手边的资料。作为四川川广律所的律师，他加入了律所所在地——四川广元剑阁县司法局组建的“疫情防控法援微信群”，为企业和居民提供疫情相关法律援助。

“在疫情防控中普法、讲法，有利于稳定人心。”王凌川组织了十多名律所的同事加入微信群，为疫情引发的法律问题答疑解惑。同时，他不断在群里转发违反疫情防控规定的违法案例，并配上专业点评，为大家普法。

“扫这二维码，加入法援微信群，可以免费咨询律师。”在剑阁县各大社区，上门排查疫情的街道办工作人员为每户居民发放疫情防控法律政策单，单子上印着法援微信群二维码。“全县已成立了20多个法援微信群。”剑阁县司法局负责人告诉记者。

剑阁县里一家企业复工时，一名职工不愿意戴口罩，劝说无果，场面陷入僵持，定点为该企业提供法律服务的司法部门干部杨晓翠匆匆赶到现场。“如果造成传染病传播或者有传播严重危险的，要依法追究当事人的刑事责任……换句话说，你现在不戴口罩就是犯法。”杨晓翠翻开随身带来的法律条款耐心讲解，终于让该职工配合戴上了口罩。疫情发生后，一些企业因复工延迟、生产资料欠缺或因抗疫需要转产调整，可能出现无法履约或用工纠纷等法律问题。对此，剑阁县从司法部门和当地律所抽调志愿者，组建成10余人的企业法律援助团队，与企业逐户对接，通过上门调解、协助代理等方式，帮助当地企业化解了近50件法律纠纷。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 11 版）